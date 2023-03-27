Dolar/TL kuru ne kadar oldu? Piyasalar İstanbul ve Ankara'daki toplantıları izliyor

Dolar/TL'de 19 seviyesinin üzerinde her gün sınırlı yükselişler görülmeye devam ederken; küresel piyasalarda bankacılık endişeleri iç piyasada ise bu hafta itibarıyla gerçekleşecek yabancıların yatırımcı toplantıları izlenecek.

İstanbul ve Ankara'da görüşmeler yapılacak

Yatırımcılar, Mayıs ayında yapılacak seçimlerin Türkiye ekonomisi ve finans piyasalarında köklü bir değişim yaratıp yaratmayacağına dair nabız yoklamak için yıllar sonra İstanbul ve Ankara'da görüşmeler yapacak.

Yatırımcılar son yıllarda oldukça azalttıkları, hatta TL cinsi tahvil piyasasında neredeyse sıfırladıkları Türkiye pozisyonlarını artırmak için seçim döneminin fırsat yaratıp yaratmayacağını anlamaya çalışacaklar.

Merkez Bankası'nın faiz kararı

Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta politika faizini %8.5 seviyesinde sabit tutarken, karar metninde de yeni bir mesaj vermedi. Bankanın yarın gerçekleştireceği genel kurul toplantısında ise kâr dağıtım kararı izlenecek. TCMB'nin Hazineye yaklaşık 40 milyar TL daha aktarması, 22 milyar TL civarında da kurumlar vergisi ödemesi bekleniyor.

S&P'nin kararı ne olacak?

İç veri gündeminde bugün Mart ayı reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı yer alıyor. Hafta bitiminde ise S&P Global'in not değerlendirmesi takip edilecek.

Dolar/TL, bu sabah saat 08.48'de 19.0845/19.0850 seviyesindeydi. TL, Şubat başındaki depremden bugüne dolar karşısında %1.4 değer kaybı yaşadı.

Sanayi Bakanlığı'ndan haftasonu paylaşılan bilgilere göre depremin sanayi üzerindeki maliyeti yaklaşık 170 milyar TL oldu. Rapora göre ilgili maliyet altyapı, bina hasarı, makine hasarı ve stok hasarından oluşuyor.

Küresel piyasalarda son durum

ABD ve Avrupa borsaları vadeli işlem kontratları, bankaların borçlarını iflasa karşı sigortalama maliyetinin tehlikeli seviyelere yükselmesine rağmen yetkililerin küresel bankacılık sistemindeki sorunların yayılmasını önlemek için çalıştığı beklentisiyle yükselirken Asya borsaları kazanım elde etmekte zorlandı.

Deutsche Bank hisselerinin %8.5 düşmesi ve bankanın tahvillerini temerrüte karşın sigortalama maliyetlerinin de diğer bankaların kredi iflas takası primi (CDS) olduğu gibi keskin yükselmesi nedeniyle yatırımcı iştahı düşük.