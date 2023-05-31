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Dolar/TL'den yeni rekor

28 Mayıs pazar günü gerçekleştirilen seçimlerin ardından dün tarihin en yüksek seviyesine ulaşan Dolar/TL, bugüne de rekorla başladı. Dolar/TL, güne 20,66 seviyesinden başlayarak yeni bir rekor kırdı.

Haber Merkezi
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Dolar kuru, Türkiye piyasasının kapalı olduğu akşam saatlerinde 20,77 lira seviyesine kadar yükselmişti.

Salı gününü 20,46 liradan tamamlayan dolar kurunda günlük yükseliş yüzde 0,81 oldu.

Dolar/TL, 14 Mayıs seçimlerinden önce 19,58, 28 Mayıs'taki seçimlerden önce ise 19,97 seviyesindeydi.

Kapalıçarşı'da ise dolar kuru 21 liranın üzerindeyken, bankaların satış kuru 22-23 lira seviyesine ulaştı.
Euro/TL ise güne yüzde 0,49'luk yükselişle 22,16'dan başladı.

Dolarda günün ilk rakamları

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Dolarda günün ilk rakamları
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