Faiz kararı öncesinde dolarda son durum ne?
Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı bugün bekleniyor. Serbest piyasada 23,5630 liradan alınan dolar 23,5650 liradan satılıyor. 25,8870 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 25,8890 lira olarak belirlendi.
Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı öncesinde dolar/TL 23,55 seviyesinde hareket ediyor.
Euro/TL 25,88 civarında işlem görüyor.
Gözler Merkez Bankası'nda
İç piyasada Merkez Bankası'nın saat 14.00'te açıklanacak faiz kararı bekleniyor.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin 1075 baz puan artışla yüzde 19,25'e çıkarılacağını tahmin ediyor.
Merkez Bankası faiz artırırsa 27 ay sonra ilk kez para politikasında sıkılaştırma adımı atmış olacak.
Dün doların satış fiyatı 23,5510 lira, euronun satış fiyatı da 25,7360 lira olmuştu.