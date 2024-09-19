FED faizde indirim yaptı: Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL? (19 Eylül 2024 Perşembe Güncel Döviz Kuru)
Dolar ve Euro’nun bugünkü (19 Eylül Perşembe) fiyatını öğrenmek isteyenler başta Google olmak üzere arama motorlarında “1 dolar kaç TL”, “1 Euro kaç TL” gibi sorular soruyor. FED'in 4 yıl sonra gerçekleştirdiği politika faizini indime kararı ve FED Başkanı Powell'ın mesajları sonrası dolar ve Euro, 19 Eylül Perşembe günü kaç TL'den işlem görüyor? İşte 19 Eylül Perşembe günü döviz kurunda son durum…
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını 50 baz puan indirerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekmesi sonrası küresel piyasalarda hareketlilik yaşandı.
Kararın açıklanmasının ardından dolar güç kaybederken, gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde de yukarı yönlü hareketler izlendi.
Fed kararıyla dolar 34.0469 lira seviyesinde işlem gördü.
Dolar/TL saat 07:25 itibarıyla ise 34,0592 (alış) 34,0686'dan (satış) işlem görüyor. Euro ise aynı saat itibarıyla 38,0184 TL seviyelerinde seyrediyor.