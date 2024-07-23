GCM Yatırım'dan dolar kuru tahmini: 2024 sonu 35; 2025 sonu 45 TL

GCM Yatırım bugün 2024 Strateji Raporu'nu yayınladı. Raporda, yurt dışı ekonomik göstergeler ile yurt içinde öne çıkan ekonomik başlıklar, risk görünümleri ve analizler yer aldı.

Rapor, küresel enflasyonda düzelmenin ekonomik yavaşlama maliyetiyle birlikte geldiğine vurgu yaparken tüketicilerin enflasyonda beklentilerinin hala kırılgan olduğunu gözler önüne seriyor. Yurt içinde ise enflasyona karşı atılan kararlı adımlara rağmen, tüketim talebinin dayanıklı kalması nedeniyle finansal koşullarda sıkılığın süreceğine değiniliyor.

'Liranın değer kaybına izin verilmeyecek'

Raporda enflasyonla mücadele kapsamında liranın değer kaybına da izin verilemeyeceğini ve TL cinsi reel getirilerin yüksek seyretmesinin devam edileceği vurgulanıyor. Raporda, bu tablonun yabancı portföy akımlarının faiz piyasaları üzerinden desteklemesi ve bunların sonucunda Merkez Bankası döviz rezerv birikiminin sürmesi anlamına geldiği belirtiliyor.

Rapor, küresel konjonktür ve uluslararası ilişkiler kapsamında son bir senede daha belirgin hale gelen işbirliğinin yabancı yatırımcı algısını destekleyeceğini bu doğrultuda yıl sonunda gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesinin yüzde 3 ve yüzde 39 enflasyonla dolar/TL kurunun 35 olmasını öngörüyor.

Ayrca, olağanüstü koşullar olmadığı sürece, 2025 sonunda ise GSYH büyümesinin yüzde 4 ve yüzde 25 enflasyonla dolar/TL kurunun 45 olması bekleniyor.

'Finansal sıkılık yol sonuna kadar devam edebilir'

GCM Yatırım Ekonomisti Evren Kırıkoğlu, enflasyon konusunda Türkiye'ye özgü farklı bir tabloyla karşılaşıldığını belirterek şunları söyledi: "Enflasyonla mücadele kapsamında atılan tüm kararlı adımlara rağmen tüketim talebinin öngörülenden daha dayanıklı kalabilmesi, finansal sıkılığın yıl sonuna kadar devam edeceğini işaret ediyor. Bu doğrultuda başta kredi kısıtları ve yüksek faizler bir süre daha devam edecek. Enflasyon resminin dayanıklı tüketim ürün ve mal grupları üzerinden düzelmeye başlaması, ancak asıl risklerin giderek daha fazla hizmet kalemleri kaynaklı belirginleşmesi, enflasyonla mücadelede hizmet enflasyonuna odaklanma ihtiyacını öne çıkarıyor."