GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, Euro ne kadar? (9 Mayıs Perşembe Euro, dolar fiyatları) 

Başta dolar ve Euro olmak fiyatı olmak üzere döviz fiyatı sadece ithalat ihracatçıyı değil vatandaşı da yakından ilgilendiriyor.

Şirketlerin dışında dövizi enflasyona karşı bir korunma aracı olarak görüp birikimini dolar ya da Euro'da tutanlar, her sabah ilk iş Google başta olmak üzere arama motorlarına “Dolar kaç TL”, “Euro ne kadar” oldu gibi sorular yönelterek döviz kurlarının güncel, anlık fiyatlarını öğrenmek istiyor.

Merkez Bankası net rezervi artarken...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) seçim öncesi net rezervlerinde yaşanan bozulma eğilimi seçim sonrası Banka’nın dolar almaya başlamasıyla iyileşme sürecine girmişti. Merkez’in dolar talebinin kur üzerinde önemli etkisi bulunuyor.

Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervleri 3 Mayıs haftasında 9,9 milyar dolar arttı. 30 Nisan günü net rezervlerdeki artış 3,3 milyar dolar oldu ve bu yükseliş Nisan itibarıyla günlük bazda en hızlı iyileşme olarak kayıtlara geçti.

CITI TL tavsiye etti

Ayrıca ABD’li bankacılık devi Citi, geçen hafta, TCMB’nin parasal koşulları sıkılaştırılması için temkinli duruşunu sürdürmeye hazır olduğu gerekçesiyle yatırımcılara dolara karşı Türk Lirası önerisinde bulunmuştu.

Peki dolar ve Euro 9 Mayıs Perşembe sabaha güne nasıl başladı? İşte dolar ve Euro kurunda sabah 7.50 itibarıyla son durum...

Dolar (Alış) : 32,2516

Dolar (Satış): 32, 3085

Euro (Alış): 34,7048

Euro (Satış): 34,8178





