İngiliz Standard Chartered bankasından dolar/TL tahmini
İngiliz Standard Chartered bankası ekonomistleri deprem sonrası Türk ekonomisine, seçimlere ve dolar/TL kuruna ilişkin tahminlerini açıkladı.
İngiltere’nin önde gelen bankalarından Standard Chartered, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, seçimler ve ekonomiye ilişkin senaryolar içeren bir rapor yayımladı.
Bankanın ekonomistlerinden Geoff Kendrick ve Farooq Pasha’nın imzasını taşıyan rapor, “Türkiye’nin belirsiz seçimi” başlığını taşıyor. Raporda, olası seçim senaryoları üzerine dolar/TL tahminleri de yer alıyor.
Dolar/TL tahmini
Raporda; Türkiye'de seçimin sonucunda dolar/TL’nin ortodoks politikalardan dönüş yaşanması halinde 20, mevcut politikaların devamı halinde ise 36 seviyesine çıkabileceğini öngördü. Ekonomistler dolar/TL’nin 2023 yılsonuna doğru 20 seviyesinde olmasını bekliyor.
“2022’de ortalaması yüzde 72 olan enflasyonun, 2023 ortalamasının yüzde 50 olacağını tahmin ediyoruz. Buna bağlı olarak yaşam maliyeti krizi büyüme üzerinde baskı kuruyor; GSYH büyümesinin 2022’deki yüzde 4,5 seviyesinden 2023’te yüzde 3’e gerileyeceğini öngörüyoruz” ifadelerine yer verilen raporda, “Para politikası ultra gevşek olmaya devam ediyor. Seçim sonrasında mevcut yönetimin devamı büyüme yönlü politikaların devamı anlamına gelebilir” denildi.