Net uluslararası yatırım pozisyonu Aralık ayında 252,7 milyar dolar açık verdi

TCMB tarafından yapılan açıklamada şöyle:



“Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2021 yılsonunda -252,7 milyar ABD doları iken 2022 Aralık sonunda -279,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.



Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2021 yılsonuna göre yüzde 15,8 oranında artışla 128,7 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi yüzde 5,4 oranında azalışla 115,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 12,7 oranında azalışla 45,0 milyar ABD doları olmuştur.



Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2021 yılsonuna göre yüzde 17,6 oranında artışla 166,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.



Portföy yatırımları 2021 yılsonuna göre yüzde 2,2 oranında azalışla 94,2 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2021 yılsonuna göre yüzde 56,1 oranında artışla 28,8 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 64,2 oranında azalışla 1,2 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 7,5 azalışla 41,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

TL mevduatı yüzde 35,1 oranında arttı



Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2021 yılsonuna göre yüzde 6,6 oranında artarak 323,2 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2021 yılsonuna göre yüzde 21,5 oranında artarak 40,3 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı yüzde 35,1 oranında artarak 13,1 milyar ABD doları olmuştur.



Bankaların toplam kredi stoku yüzde 11,4 oranında azalarak 57,4 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 3,1 oranında artarak 100,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir."