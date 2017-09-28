Dolara kâr satışları geldi

28 Eylül 2017

Kuzey Irak'taki gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık'ta faiz artışı yapacağı beklentilerinin kuvvetlenmesi dolar/TL'de yukarı yönlü baskı yapmayı sürdürürken kur bugün küresel risk iştahındaki artış ve kâr realizasyonlarıyla sınırlı geriledi.

Kur küresel piyasalar ve jeopolitik gelişmelerle son iki haftada 3.40'lı seviyelerden en yüksek 3.5960'a kadar yükseldi.

TL'deki sert değer kaybı jeopolitik riskler nedeniyle gelişmekte olan ülke para birimlerinin üzerinde oldu. Ancak gelişmekte olan ülke para birimleri genelindeki bugün görülen iyimserlik ile kur gün içinde gördüğü en yüksek seviyelerden gerileyerek günü 3.56 civarında tamamladı.

Bankacılar, jeopolitik risklerin ve küresel piyasaların yakından izlendiğini TL üzerindeki belirleyicilerin bu gelişmeler olmayı sürdüreceğini belirttiler.

Bu sabah güne 3.59 civarında başlayan dolar/TL 12 Temmuz'dan beri en yüksek olan 3.5960'a kadar yükseldikten sonra akşam borsa kapanış saatlerinde 3.5600/3.5605 seviyesinde.

Sepet bazında TL aynı saatte 3.8793/3.8800, euro/TL ise 4.1990/4.2000 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan dün piyasalar tarafından yakından takip edilen Orta Vadeli Program da açıklandı. Sürdürülebilir büyüme ve mali disiplinin esas alındığı 2018-2020 dönemini kapsayan OVP'de belirlenen hedeflere ulaşmak için gelir artırıcı tedbirlere yönelerek finans sektöründe kurumlar vergisinin yüzde 20'den yüzde 22'ye yükseltilmesi başta olmak üzere bir çok alanda vergi artışına gidildi. Paketle 2018 yılında toplam 27-28 milyar liralık gelir elde edilmesi planlanıyor.

Mali disiplini korumak adına yapılan vergi artışlarının jeopolitik riskler nedeniyle oluşabilecek giderleri karşılamak adına da alındığına dikkat çekilirken, milli gelire oranla yüzde 0.8-0.9 düzeyindeki tedbirlerden elde edilen 8 milyar TL ise Savunma Sanayi Fonu'na ilave kaynak olarak aktarılacak.