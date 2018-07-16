Dolarda dalga boyu azaldı

16 Temmuz 2018

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu bir kademe düşürmesi fiyatlara yansıtılmış olduğundan verilen tepki sınırlı kalırken, dolar/TL bugün önceki günlere nazaran sakin bir seyir izledi.

Cuma akşamı açıklanana karara ilk tepki olarak 4.89 seviyesine yaklaşan dolar/TL, yeni haftaya 4.85'in altına gerileyerek başladı.

Ancak Moody's'in Türk bankalarında sorunlu kredi miktarının haziranın son haftasında sert artış kaydettiğine dikkat çekerek, sorunlu kredilerde ani artışın bankaların kredi notu açısından olumsuz olduğunu belirtmesinin de ardından TL benzer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre daha kötü bir performans gösterdi.

Piyasalar Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın TSİ 17.00'de ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'nde yapacağı ekonomi ve para politikasının altı aylık değerlendirmesini beklerken, içeride ise perşembe günü açıklanacak olan TCMB beklenti anketi izleniyor.

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Öte yandan önümüzdeki dönemde Moody's ve S&P'nin de kredi notuna ilişkin değerlendirmeleri izlenecek.

Ana resimde ise piyasalar Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçmesiyle birlikte başlayan yeni dönemde ekonomi politikalarının nasıl şekilleneceğini takip ediyor.

Bankacılar Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından verilen mesajların piyasaları ilk etapta sakinleştirdiğini belirtse de söylemlerin yeterli olmadığına, uygulamaların görülmek isteneceğine dikkat çekiyor.

Albayrak geçen hafta "hiç olmadığı kadar etkin" bir Merkez Bankası'nın, yeni dönem politikalarının temel hedefleri arasında yer alacağını belirterek enflasyonun en kısa sürede önce tek haneye, ardından hedeflerine gerilemesi için adımları atacaklarını da söylemişti.

Bu çerçevede piyasalar yeni dönemde ekonomi politikalarının nasıl şekilleneceğini ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'nun yapısının yanı sıra Merkez Bankası'nın 24 Temmuz'daki faiz kararını da izliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz açıklamalarının ardından geçen hafta 4.9767 ile tarihi zirveyi test eden dolar/TL, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın enflasyonun düşürülmesi ve TCMB'nin bağımsızlığına vurgu yapan açıklamalarının ardından bir ara sert gerilese de kalıcı olamadı.

Cuma günü saat 16.36'da 4.8435 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah saat 09.13'te 4.8290 seviyesinde bulunuyordu. Dolar/TL saat 16.50'de ise 4.8275 seviyesinde.

Tahvil bono piyasasında da tahvil faizleri uzun süredir baskı altında. Analistlere göre bu baskının ana nedenleri ise enflasyonun geldiği seviyeler ve yükselişin devam edeceği endişeleri, seçim öncesi artan harcama trendi ve yeni ekonomi yönetimi ile uygulanacak politikalara yönelik endişeler oldu.

Bankacılara göre gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi geçen hafta yüzde 20.51 ile 10 yılın en yüksek seviyesine gelirken, 10 yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 18.85 ile tarihi zirvesini gördü.

Cuma günü valörde son işlemde yüzde 18.14 seviyesinde olan gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi bugün valörde saat 1651'de yüzde 18.43 seviyesindeydi.

Cuma günü son işlemde yüzde 20.21 seviyesinde olan gösterge 2 yıllık tahvil faizi ise spot kapanışta son işlemde yüzde 20.46 seviyesindeydi.

Kaynak: Reuters