Fitch, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

13 Temmuz 2018

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu BB+'dan BB'ye düşürdü, görünümü ise "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

Açıklamada, enflasyondaki sıçrama ve cari açıktaki artış nedeniyle makro ekonomik istikrar üzerindeki aşağı yönlü risklerin kuvvetlendiği ifade edildi.

Ekonomi politikalarının kredibilitesinin son aylarda kötüleştiğinin aktarıldığı açıklamada, seçimler sonrasındaki ilk politika aksiyonlarının belirsizliğinin arttığı kaydedildi.

Yüksek yakıt fiyatları ve hane halkı harcamaları nedeniyle cari açığın gayri safi yurt içi hasılaya oranının bu sene yüzde 6,1'e yükselmesinin beklendiğine yer verilen açıklamada, liradaki düşüş ve turizmdeki toparlanmayla bu oranın gelecek sene yüzde 4,1 oranına düşmesinin öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin büyük dış finansman ihtiyacının ülkeyi şoklara karşı hassas bıraktığına dikkat çekildi.

Sağlıklı dış talep, turizmde devam eden toparlanma, altyapı harcamaları ve istihdamdaki artış sayesinde Türkiye ekonomisinin bu sene yüzde 4,5 oranında büyüme göstermesinin beklendiği belirtilen açıklamada, ekonominin gelecek yıl ise yüzde 3,6 oranında büyümesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin büyük ve çeşitli olduğunun altı çizilirken, özel sektörün canlı olduğu vurgulandı.

Dolarda değişim gözlenmedi

Karar sonrası dolar/TL'de bir değişim gözlenmedi. Kur, saat 23:30 itibariyle 4.8650 seviyesinde yer aldı. Euro/TL ise 5.68 seviyesini korudu.

Piyasada bazı ekonomistler not indirimini beklerken, bazı ekonomistler sadece not görünümünde güncelleme olabileceğini belirtiyordu.

Fitch'in bir sonraki değerlendirmesini 14 Aralık'ta yapması bekleniyor.

Fitch'in 2018 yılının ilk değerlendirmesi 19 Ocak 2018 tarihinde yapılmış, 'BB+' notu ve 'duragan' görünüm korunmuştu.

Fitch, Moody's ve S&P, Türkiye’yi yatırım yapılabilir seviyenin altında notluyor.

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, not indiriminin yanı sıra görünümün negatif olarak belirlenmesine dikkat çekerek, "Bu olası not indirimleri önümüzdeki süreçte olabilir demek oluyor. Ana dayanak noktalarına bakacak olursak; Fitch, cari açıktaki genişleme, küresel dış finansman ortamının daha da artması, döviz kurundaki düşüşün özel sektör üzerindeki etkisi ve enflasyona sıçramasıyla makroekonomik istikrarın aşağı yönlü risklerinin arttığına inanıyor" değerlendirmesini yaptı.