Dolarda düşüş sınırlı kaldı

30 Nisan 2018

TCMB'nin faiz artırım kararı ile birlikte dalgalı bir haftayı geride bırakan dolar/TL güne 4.05 sınırında başladı. Dolar TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklamaları sonrası 4.0302 seviyesine kadar çekildi.

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, bankanın yılın ikinci enflasyon raporunu açıklaması sonrası yaptığı sunumda sadeleştirme mesajını verdi.

Çetinkaya, şöyle konuştu: “Sadeleştirme ile ilgili hedef ve planımız devam ediyor. Nihai adımın yakın olduğunu düşünüyorum, kurul bunu değerlendirecek ve sadeleşme yönünde adım atılacak, çok uzak değiliz. Önümüzdeki dönemde yine enflasyon görünümlerine bağlı olarak para politikası şekillenecek, ihtiyaç duyulursa ilave sıkılaştırma yapılacak”.

Dolar/TL bu sabah saat 13.10'da 4.0433 seviyesinde işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL de 4.8983 civarında seyretti.

İç piyasada bugün dış ticaret açığı ve ilk çeyrek turizm gelirleri verileri de açıklandı.

Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 8.4'e çıktı

Para politikasında 'sadeleşme' yolda

ABD'nin Suriye'yi vuracağı endişeleri ile 11 Nisan'da 4.1944 ile tarihi zirveyi gören dolar/TL, sonrasında TCMB'nin enflasyon risklerini azaltma adına faiz artışı dahil adımlar atabileceği beklentileri ve Suriye'de nispeten azalan sıcak çatışma riskiyle gerilemişti. Erken seçim, TCMB faiz kararı ve ABD faizlerindeki yükselişi izleyen kur geçen haftayı 4.05'li seviyelerde tamamlamıştı.

Dış piyasalarda ise TSİ 15:30'da açıklanacak ABD Mart ayı kişisel harcamalar, çekirdek PCE, 16:45'te Nisan ayı Chicago PMI ve 17:00'da bekleyen konut satışları takip edilecek. Bankacılara göre bugün en önemli gündem maddesi ise TCMB'nin yılın ikinci enflasyon raporu olacak. Raporda ileriye yönelik enflasyon ve faiz konusunda yapılabilecek açıklamalar yönlendirmeler yakından izlenecek.

ABD faizlerinin seyri takip ediliyor

Küresel piyasalarda ise dolar, ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvil getirilerinin geri çekilmesine paralel olarak geçen hafta gördüğü üç buçuk ayın zirve seviyelerinden hafif geriledi. Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks Cuma günü 91.986 ile 11 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra 91.561'de bulunuyor.

ABD faizlerindeki yükseliş ve dolardaki değer kazancı bankacılara göre geçen hafta faiz kararının TL'deki pozitif etkisinin hissedilmesini azaltmıştı.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin geçen hafta yüzde 3'ü aşması TCMB'nin TL'nin faizini 75 baz puan yükseltmesinin etkisini oldukça sınırlamıştı. Bu haftaya başlarken ABD faizlerinde bir gevşeme dolarda ise değer kazancı trendinin durduğunu görüyoruz. ABD faizlerindeki düşüşün devam etmesi halinde dolar/TL'nin hızlı bir şekilde 4 seviyesinin altına düştüğünü görebiliriz" dedi.

Bankacı son PPK'da faiz artışı yapılmasına rağmen gerekirse ek sıkılaştırma yapılabilecek söyleminin korunmuş olmasının önümüzdeki dönemde yeni faiz artışları ihtimalinin önünü açtığını TCMB'nin bugünkü açıklamalarında ileriye dönük olası faiz kararı sözlü yönlendirmelerinin de bu kapsamda yakından izleneceğini söyledi.

Dış ticaret açığı martta 5.9 milyar dolar

Turizm gelirinde yüzde 31 artış

Kaynak: Reuters