Para politikasında 'sadeleşme' yolda
TCMB Başkanı Çetinkaya, "Sadeleştirme ile ilgili hedef ve planımız devam ediyor. Nihai adımın yakın olduğunu düşünüyorum, kurul bunu değerlendirecek ve sadeleşme yönünde adım atılacak, çok uzak değiliz" dedi.
Yılın ikinci enflasyon raporu sunumunda soruları yanıtlayan TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, ‘sadeleştirme’ye yakında zamanda geçileceğini açıkladı.
Çetinkaya, şöyle konuştu: “Sadeleştirme ile ilgili hedef ve planımız devam ediyor. Nihai adımın yakın olduğunu düşünüyorum, kurul bunu değerlendirecek ve sadeleşme yönünde adım atılacak, çok uzak değiliz. Önümüzdeki dönemde yine enflasyon görünümlerine bağlı olarak para politikası şekillenecek, ihtiyaç duyulursa ilave sıkılaştırma yapılacak”.
Dolar, Merkez sonrası 4,03 seviyesine indi
Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 8.4'e çıktı
ÖTV ayarlaması
Maliye politikası ile para politikası arasında geçtiğimiz yıllarda güçlü bir bağlantı oluşturduğunu düşünüyoruz, 2018 yılında da bunun devam edeceğini öngörüyoruz.
Para ve maliye politikasının konjonktürel tedbirlerle, makro destekleyici adımlar atması ideal bir durum.
ÖTV ayarlamalarından hükümet ve maliye sorumlu, dezenflasyon ve bizim çabalarımıza destek verecek şekilde fiyatlamaların şekillenmesini bekliyoruz
Para politikası duruşunun sıkılığının giderek daha net görüldüğünü gözlüyoruz
Net olarak ihtiyaç duyulduğunda para politikasının sıkılığını daha da artırabilecek bir noktadayız.