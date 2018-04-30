Para politikasında 'sadeleşme' yolda

30 Nisan 2018

Yılın ikinci enflasyon raporu sunumunda soruları yanıtlayan TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, ‘sadeleştirme’ye yakında zamanda geçileceğini açıkladı.

Çetinkaya, şöyle konuştu: “Sadeleştirme ile ilgili hedef ve planımız devam ediyor. Nihai adımın yakın olduğunu düşünüyorum, kurul bunu değerlendirecek ve sadeleşme yönünde adım atılacak, çok uzak değiliz. Önümüzdeki dönemde yine enflasyon görünümlerine bağlı olarak para politikası şekillenecek, ihtiyaç duyulursa ilave sıkılaştırma yapılacak”.

Dolar, Merkez sonrası 4,03 seviyesine indi

Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 8.4'e çıktı

ÖTV ayarlaması

Maliye politikası ile para politikası arasında geçtiğimiz yıllarda güçlü bir bağlantı oluşturduğunu düşünüyoruz, 2018 yılında da bunun devam edeceğini öngörüyoruz.

Para ve maliye politikasının konjonktürel tedbirlerle, makro destekleyici adımlar atması ideal bir durum.

ÖTV ayarlamalarından hükümet ve maliye sorumlu, dezenflasyon ve bizim çabalarımıza destek verecek şekilde fiyatlamaların şekillenmesini bekliyoruz

Para politikası duruşunun sıkılığının giderek daha net görüldüğünü gözlüyoruz

Net olarak ihtiyaç duyulduğunda para politikasının sıkılığını daha da artırabilecek bir noktadayız.