Dolarda yüksek seyir sürüyor

18 Mayıs 2018

Uluslararası piyasalarda ABD'de 10 yıllık tahvil faizlerinin ve dolar endeksinin yükseliş eğilimini devam ettirmesi, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 3,1293 ile 2011'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, dolar endeksi de analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdikleri 93,5 seviyesini test ediyor.

Dün küresel piyasalarda değerlenen dolara paralel yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 1,01 artışla 4,4589'dan tamamlamıştı.

Bugüne yatay başlayan dolar/TL, en yüksek 4,4741'i, en düşük 4,4564’ü görmesi sonrasında saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde, 4,4590 seviyesinde dengelendi.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 5,2695'ten, sterlin/TL de yatay seyirle 6,0285'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın mayıs ayı beklenti anketinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmaları ve ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret görüşmelerinin de yatırımcıların odağında olacağını ifade etti.

Teknik açıdan dolar/TL'de tarihi zirvesi konumundaki 4,5011'in direnç konumuna geldiğini söyleyen analistler, 4,40'ın ise kısa vadede destek olarak öne çıkabileceğini dile getirdi.

TCMB beklenti anketi izleniyor

Kaynak: AA