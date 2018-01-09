Doların zayıf kalması bekleniyor

09 Ocak 2018

Goldman Sachs ekonomisti Jan Hatzius, şahin Fed'e rağmen doların yine zayıf bir yıl geçirmesini beklediğini söyledi.

Fed'in 2018 yılında faizleri 4 kez artırmasını bekleyen Hatzius, "Hala, doların en azında önde gelen para birimlerine karşı göreceli olarak zayıf olmaya devam edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Bir merkez bankasının faiz artırmasının geleneksel olarak para birimine değer kazandırdığını belirten Hatzius, "Ancak şu anda oldukça senkronize bir global yukarı hareket var. Diğer merkez bankaları da faiz oranlarını yukarı itmeye hazırlanıyorlar, bu ABD'nin cazibesini azaltıyor" dedi.

Global GSYH artışının bu yıl güçlü kalmasını bekleyen Goldman Sachs, yüzde 4,1 büyüme öngörüyor. Banka ayrıca, büyümenin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde geniş tabanlı olarak gerçekleşmesini bekliyor.