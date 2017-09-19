Dolar/TL, 3.50 seviyesini aştı

19 Eylül 2017

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın sonuçlanacak faiz toplantısı öncesi, dolar küresel bazda güçleniyor. TL’de ekstra değer kaybı ise jeopolitik risk algılamasından kaynaklanıyor. TSK'nın Silopi/Habur bölgesinde tatbikat yapması ve Kuzey Irak'ta gelecek hafta yapılması planlanan referandum, kâr satışlarını artırmış durumda.

TL, dün akşam gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en çok değer kaybeden para olurken, dolar/TL en son 23 Ağustos'ta gördüğü 3.50 seviyesine kadar yükselmişti.

Yeni güne yükselişle başlamasına karşın bir ara 3.48 seviyelerine doğru çekilen kur, yeniden yükselişe geçerek 3.50 seviyesini aştı.

En yüksek 3.5068 seviyesini gören dolar/TL saat 11:40 itibariyle 3.5045 seviyesinde yer aldı.

Analistlere göre, kurun 3.4850 üzerinde tutunması durumunda 3.50-3.5150 bandından sonra 3.5350 direnci önem kazanabilir. 3.4850 aşağısındaki fiyatlamalarda ise sırasıyla 3.4670-3.4555 bandı ve 3.4350 desteği izlenebilir.

Gözler Fed’e çevrilmiş durumda



ABD Merkez Bankası’ndan yarın akşam gelecek açıklamalar, kuşkusuz doların seyrinde önemli rol oynayacak. FOMC toplantısında gösterge faizde değişiklik beklenmiyor. Geçen hafta beklentilerin üzerinde gelen ABD tüketici fiyatları verisi Fed'in Aralık'ta tekrar faiz artıracağı beklentilerinin canlanmasına neden olmuştu.



Piyasaların asıl gündem maddesi bilanço küçültme operasyonu. ABD’nin 4.5 trilyon dolara ulaşan bilançonun ne zaman küçültülmeye başlanacağına ilişkin işaretler takip edilecek. Piyasada ağırlıklı beklenti, ekimde ayında bilanço küçültmeye başlanacağı yönünde.







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