Dolar/TL 3,66'yı aştı

12 Ekim 2017

Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye yönelik sert açıklamalarının ardından yükselişe geçti.

Erdoğan valiler toplantısında yaptığı konuşmada, "Koskoca ABD'yi Ankara'daki bir büyükelçi yönetiyorsa yazıklar olsun; çünkü takınılan tavır aslında budur. Sen benim stratejik müttefikime böyle davranamazsın demeleri lazımdı ama diyemediler" dedi.

Erdoğan, "Bu yanlış bu büyükelçiden gelmiştir, büyükelçi hükümetim adına bu adımı attım diyorsa, bunun dışişleri bakanı ve başkan da arkasında duruyorsa kimse kusura bakmasın. Biz de aldığımız kararın sonuna kadar arkasındayız" diye konuştu.

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"3,65 seviyesinin üzeri riskli"

Bir bankacı, "Erdoğan'ın ABD'ye yönelik söylemlerinin sert olması piyasada olumsuz algılanıyor. Dolayısıyla dünkü gelişmelerin ardından bugün kurda yukarı tepki görüldü. Dolar/TL'nin 3.65 seviyesinin üzerine çıkması daha fazla yukarı hareketi beraberinde getirebileceğinden riskli" dedi.

Erdoğan'ın konuşması öncesi 3.64'lü seviyelerde olan dolar/TL 3.6684'e kadar yükseldikten sonra saat 14.31'de 3.6633 seviyesinde bulunuyor.

ABD Büyükelçisi John Bass'ın dün yaptığı açıklamaların piyasada ABD ile gerginliğin çözüleceği algısı yaratmasıyla dolar/TL'de başlayan gerileme dün akşam açıklanan Fed tutanakları ardından devam etmiş ve kur bu sabah 3.64 seviyesinin altını test ederek güne başlamıştı.

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Kaynak: Reuters