Dolar/TL 3.70 civarında seyrediyor

23 Ekim 2017

TL, yeni haftaya dolar ve euro karşısında güç kaybederek başlıyor. Dolar/TL, dün TSİ 22:40 sıralarında 3.72 seviyesine kadar çıktıktan sonra kademeli olarak düştü ve 3.69 seviyesine indi. Dolar/TL saat, 15:17 itibariyle 3.6960 seviyesinde yer aldı.

Euro/TL ise 4.3630 seviyesine yükseldikten sonra 4.35 seviyelerine çekildi. Euro/TL de aynı dakikalarda 3.3516 seviyesinde işlem gördü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi tasarısının Kongre'de ilerlemesine imkan verecek olan tasarının Cuma günü Senato'dan geçmesinden destek bulan dolar değer kazancı trendini sürdürürken kur da güne yükselişle başladı. Dolar endeksinin iki haftanın zirvesine yükselmesi gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yaratırken TL de güne 3.70'lere doğru yükselerek başladı. Dolar endeksi 93.872'ye yükselerek 6 Ekim'den bu yana en yüksek seviyeyi gördükten bu gelişmekte olan para birimlerinin değer kaybının tetikleyici oldu.

Gözler Hazine ihalelerinde

Bankacılar bugün ve yarın gerçekleşecek Hazine'nin yüklü ihalelerin de piyasalarda yakından takip edileceğini söylediler. Hazine üçü bugün olmak üzere iki günde altı ihale düzenleyecek.

Hazine bugün 12 ay vadeli kuponsuz tahvilin ilk, 5 yıl vadeli sabit kuponlu ve 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvillerin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

ECB faiz toplantısı ile ABD büyüme verisi izlenecek

DNG Danışmanlık'tan Fatih Keresteci, "ABD Doları vergi reformu beklentisi ile küresel bazda değerleniyor. Bu haftanın dışarıda en önemli gündem maddeleri ECB faiz toplantısı ile ABD büyüme verileri olacak. Hazine'nin bugün ve yarın düzenleyeceği toplam 6 tahvil ihracının sonucu piyasalar açısından önemli olabilir" dedi ve ekledi: "TL haftaya zayıf bir görünüm ile başlıyor. Kur günün ilk saatlerinde 3.71'li rakamlardan işlem gördü. Teknik olarak kurun görünümünde herhangi bir değişiklik yok. Aşağıda 3.64'lü rakamların kısa vadeli dip oluşturduğunu, yukarıda ise 3.73-3.75 seviyesinin önemli bir direnç olduğunu düşünüyoruz."