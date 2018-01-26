Dolar/TL 3.74 civarında

26 Ocak 2018

Uluslararası piyasalarda doların değer kaybetmesiyle dün 3.72 seviyesinin altına gelen dolar/TL, bugün 3.73-3.74 aralığında sakin bir seyir izliyor.

Dolar/TL saat 13:00'da yüzde 0,30 düşüşle 3.7420'den, euro/TL yatay hareketle 4.6595'den işlem gördü. Dün, 5.3624 ile TL karşısında rekor kıran sterlin 5.3335; tarihi zirvesini 1.2538'e taşıyan euro/dolar paritesi ise 1.2445 seviyesinde yer aldı.

Güne yüzde 0,29 yükselişle 118.947 puandan başlayan BIST 100 endeksi de sürekli müzayede işlemlerine verilen araya yüzde 1,20 primle 120.028'den girdi. Endeks dün 120.320 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.



ABD Başkanı Donald Trump'ın "Güçlü dolar istiyorum" şeklindeki açıklaması sonrası 89,10'un üzerine çıkan dolar endeksi ise bu seviyelerde tutunamadı ve 88,70 civarına geriledi.

Analistler, jeopolitik risklerdeki artış nedeniyle yapılan satışların ardından; askeri harekatın diplomatik arenada gerilime yol açmaması ve dolar endeksindeki gevşemenin TL üzerindeki baskıyı hafiflettiğini ifade etti.

Yurt içi piyasalarda bugün önemli bir veri gündemi bulunmazken, dışarıda ABD büyümesi (16:30) izlenecek. 2017'nin 3. çeyreğinde yüzde 3,2 büyüyen ABD ekonomisinin son çeyrekte yüzde 3,0 büyümesi bekleniyor.

Diğer taraftan Afrin operasyonuna ilişkin gelişmeler ve bununla bağlantılı olarak ABD ve Almanya'dan gelebilecek açıklamalar takip ediliyor.

Piyasalar ABD büyümesine odaklandı

Trump: Güçlü dolar istiyorum