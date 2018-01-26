Piyasalar ABD büyümesine odaklandı

26 Ocak 2018

Küresel piyasalar, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının ardından karışık bir seyir izlerken, bugün ABD ve İngiltere'de açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağında olacak.

ABD büyümesi saat 16:30'da açıklanacak. 2017 üçüncü çeyreğinde yüzde 3,2 büyüyen ekonominin son çeyrekte yüzde 4 büyümesi bekleniyor. İngiltere'de ise saat 12:30'da 2017 dördüncü çeyrek öncü büyüme verisi açıklanacak. Büyümenin yüzde 0,4 ile değişim göstermemesi bekleniyor.

Analistler, ABD Başkanı Trump'ın Davos'taki Dünya Ekonmik Forumu'nda yapacağı açıklamaların da izlenmesi gerektiğini ifade etti. Davos'ta Fransa, Birleşik Krallık, Kanada, İsrail ve Hindistan'ın liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek olan Trump, bazı Avrupalı şirketlerin yöneticileri ile bir araya gelecek.

Draghi : Faizlerin yükselmesi zor

ECB, dünkü toplantısında beklentiler doğrultusunda politika faizini sıfırda, mevduat faizinin yüzde eksi 0,40'ta ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit bıraktı. Karar sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan ECB Başkanı Draghi, eldeki verilerle faiz oranlarının bu yıl yükseltilebileceğine dair çok az şans gördüğünü belirterek, "Döviz kurundaki son dalgalanma, fiyat istikrarının orta vadeli görünümüne olası etkileri açısından izlenmesi gereken bir belirsizlik kaynağı oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Draghi'nin açıklamalarının ardından euro/dolar paritesi yükseliş eğilimini sürdürerek, 1,2537 ile Aralık 2014'ten bu yana en yüksek seviyesini görse de bu sabah 1.2445'de yer aldı.

Avrupa borsaları geriledi

Dün Almanya'da açıklanan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) iş dünyası güven endeksinin beklentileri aşmasına karşın değerlenen euronun negatif etkilediği Avrupa borsalarında düşüşler görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,87, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,25 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,36 değer kaybetti.

ABD ve Asya piyasaları karışık

ABD'de ise dün yeni konut satışlarındaki gerileme ve işsizlik başvurularındaki artışa karşın pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,54 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,06 değer kazanırken, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,05 değer kaybetti.

Analistler, açıklanan şirket bilançoları, yükseliş eğilimindeki petrol fiyatları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın vergiler konusunda attığı adımların etkisiyle New York borsasında hisse bazlı hareketlerin arttığını kaydetti.

Bugün Japonya'da açıklanan aralık ayı enflasyon verisinin yıllık yüzde 1 ile beklentilerin altında kalmasına karşın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti, Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,2 yükseldi.

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