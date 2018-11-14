Dolar/TL 5.45'e geriledi

14 Kasım 2018

Hazine son iki günde gerçekleştirdiği ihalelerde toplam 3,2 milyar lira borçlandı. İhalelere gelen talebin yüksek olması TL'yi olumlu etkiliyor.

Dolar/TL kuru dün bir ara 5,53'e kadar yükselmesinden sonra yönünü aşağı çevirdi ve bugün gün içinde 5,4521'e kadar geriledi. Kur saat 11:40'da yüzde 0,33 kayıpla 5,4634 seviyesinde yer aldı.

İntegral Yatırım'ın notunda dolar/TL'nin bu sabah 5.50 seviyesinin altında yatayda kalmaya devam ettiği ve kuru etkisi altına alacak yeni bir hikayenin olmamasının sınırlı hareketlere neden olduğu belirtilerek, "Bugün ABD cephesinde açıklanacak TÜFE rakamları paritenin sakinliğini bozabilir ancak bir trend değişikliğinin olmasını beklememekteyiz. Dolar/TL'de 22 günlük ortalamasına denk gelen 5.5260 seviyesi direnç olarak izleniyor. Kurun bu direncin üzerinde ısrarcı olması yukarı yönde hareketini tetikleyebilir. Buna karşın, kurun rahatlayabilmesi açısından 5.30 seviyesinin altında kapanışların görülmesinde fayda var." ifadelerine yer verildi.

Yurt içinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken günün devamında ABD'den gelecek TÜFE rakamları takip edilecek.

Diğer taraftan piyasalar son dönemde Türkiye-ABD ilişkilerindeki iyileşme paralelinde Halkbank konusunda yaşanabilecek gelişmeleri izliyor. Ayrıca İran yaptırımlarına tanınan muafiyet ve Brexit süreci de yön belirleyici unsurlar olarak takip ediliyor.

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