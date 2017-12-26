Dolar/TL, 8 haftanın en düşük seviyesinde

26 Aralık 2017

Türk Lirası'nda geçen hafta yaşanan iyimser seyir bu hafta da devam ediyor.

Dün 3.80-3.82 aralığında yatay seyir izleyen dolar kuru, bugün 3.7965 ile 3 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Dolar/TL saat 10:16'da 3.8020'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5145 ve sterlin/TL 5.0860 seviyesinde yer aldı.

Yurt dışı piyasaların Noel tatiline girdiğini ifade eden uzmanlar, düşük işlem hacimleri ve zayıf veri akışının TL'deki değerlenmeyi desteklediğine dikkati çekiyor.

Yurt içi piyasalarda bugün 'reel kesim güven endeksi' ve 'kapasite kullanım oranı' (14:30) takip edilecek. Dışarıda ise 'ABD tüketici güven endeksi' (18:00) izlenecek.