Dolar/TL aşağı yönlü
ABD enflasyonu öncesinde aşağı yönlü bir seyir izleyen dolar kuru, 3.76 seviyesinin altına geriledi.
Güne 3.77 seviyesinden başlayan dolar/TL, ABD enflasyonu öncesinde 3.75 civarına geriledi.
ABD tahvil getirilerindeki yükselişin gelişmekte olan piyasalarda riskten kaçışı tetiklemesiyle çarşamba günü 3.8071'e tırmanan kur, dün açıklanan ABD ÜFE'nin beklentilerin gerisinde kalması üzerine kazanımlarını sildi ve günü 3.7720'den tamamladı.
Kur, bugün açıklanan ve 4.2 milyar dolar ile piyasa beklentisinin üzerinde gelen kasım ayı cari açık verisi sonrası aşağı yönlü hareket isteğini korudu.
Dolar/TL saat 12:45'de 3.7565'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5555 ve sterlin/TL 5.1150 seviyesinde yer aldı.
Çarşamba günü 2.59'a yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün 2.54 seviyesinde yer aldı. Dolar endeksi de çarşamba günkü 92.26 seviyesinden 91.28'e geriledi.
BIST 100 yeniden 115.000 puanın üzerinde
Küresel pay piyasalarındaki yükseliş ve TL'deki değerlenmeden destek bulan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, iki günlük aranın ardından yeniden 115.000 puanın üzerine çıktı.
Güne 115.062 seviyesinden başlayan endeks, saat 12:45'de yüzde 0,57 primle 115.366 puandan işlem gördü. Endeks, çarşamba günü 112.884 seviyesine gerilemişti.
ABD enflasyonu açıklanacak
Piyasalar açısından günün en kritik verisi ABD enflasyonu (16:30). Aylık bazda TÜFE beklentisi yüzde 0,1 artış yönünde. Yıllık enflasyonun ise yüzde 2,1 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Yıllık enflasyon kasımda yüzde 2,2 olmuştu.
Beklentilerin aşılması Fed'in şahin kanadını cesaretlendirebilir ve bu kurda yukarı yönlü hareketi destekleyebilir. Aksi durumda ise gelişen ülke piyasalarında toparlanma bekleniyor.
Cari açık, kasımda beklentiyi aştı