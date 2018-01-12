Piyasalar ABD enflasyonuna odaklandı

12 Ocak 2018

ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık yüzde 2,6 yükselse de beklentilerin altında kaldı ve işsizlik başvurularındaki artışa karşın New York borsasında rekorlar kırıldı. Dün Dow Jones ve Nasdaq endeksi yüzde 0,81, S&P 500 endeksi de yüzde 0,70 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışlarını gerçekleştirirken, dolar endeksi yüzde 0,48 azalışla 92'nin altına geriledi.

Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliğin pay piyasalarında yükseliş eğilimini desteklediğini belirterek, bugün açıklanacak enflasyon ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Petrol, New York borsasını rekora taşıdı

ABD'de ÜFE 2016'dan beri ilk kez düştü

Avrupa tarafında, dün yayımlanan Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı özetinde para politikasın ilişkin yeni bir ipucu verilmezken, sözle yönlendirmede değişiklik yapılabileceği değerlendirmesi dikkati çekti. Tutanaklarda, para politikası duruşunun ve sözle yönlendirmeyle ilgili dilin, 2018 başlarında yeniden gözden geçirilebileceği belirtilerek, "Ekonomi genişlemeye devam eder ve enflasyon Yönetim Konseyi'nin amacına daha da yakınlaşırsa, Yönetim Konseyi’nin ileriye dönük rehberliğinin sıralamada bir değişiklik olmaksızın kademeli olarak değişmesinin gerekebileceği görüşü üyeler arasında yaygın olarak kabul edildi" ifadeleri kullanıldı.

ECB tutanakları yayımlandı

Dün ayrıca Almanya'da açıklanan 2017 yılı büyüme verisinin yüzde 2,2 ile 6 yılın en güçlü performansını gösterse de beklentilerin hafif altında kalmasının ardından Almanya'da DAX endeksi, etkisini artıran kar satışları ile günü yüzde 0,59 düşüşle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 değer kazanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,29 geriledi.

Bugün Japonya'da açıklanan dış ticaret fazlasının beklentilerin altında kalması sonrasında Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,47 değer kaybederken, Çin'de ithalatın tahminlerin altında kalmasının ardından Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,1 azalışla 3.423 seviyelerinde bulunuyor.

Asya borsaları yeniden yükselişe geçti

Kaynak: AA