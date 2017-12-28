Dolar/TL düşüşlerde zorlanıyor

28 Aralık 2017

Geçen hafta aşağı yönlü sakin bir seyir izleyen dolar/TL, bu hafta 22 Kasım'daki rekor (3.9829) sonrası dip seviyeyi yeniledi.

Salı günü 3.7965 ile 2 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesini gören dolar kuru bu seviyeden gelen alımların etkisiyle yukarı yönlü hareketlendi. Dün 3.80-3.82 aralığında hareket eden kur, bugün de benzer seyrini sürdürdü ve aynı aralıkta işlem gördü.

Hafta boyunca 3,82 desteği üzerinde kalıcı olamayan kur, düşüşlerde de zorlanıyor ve dar bantta hareket ediyor.

Dolar/TL saat 14:25'de 3.8070'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5470 ve sterlin/TL 5.1215 seviyesinde yer aldı.

Dün açıklanan ve beklentilerin oldukça altında gelen ABD tüketici güven endeksi sonrasında doların küresel olarak değer kaybetmesi TL'yi destekledi.

Diğer taraftan güne 112.514 puandan başlayan BIST 100 endeksi 113.446 puana çıkarak 7 Kasım'dan bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Uzmanlar, kısa vadede BIST'te pozitif seyrin devam etmesini bekliyorlar.