Dolar/TL, Fed öncesi geriliyor

20 Eylül 2017

Yurtiçi piyasada ABD Merkez Bankası (Fed) kararları öncesinde dolar/TL 3.47'nin altına indi. Dün 3,50 seviyesinin üzerine çıkan, ancak bu seviyelerde kalıcılık sağlayamayan dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 azalışla 3,4875’ten tamamlamıştı. Bu sabahki işlemlerde 3.49 seviyesini deneyen kur, ardından gevşeme eğilimi gösterdi. 3.4658 seviyesine kadar inen dolar/TL, saat 15:00 itibariyle 3.4685 seviyesinde yer aldı. Analistler, teknik açıdan dolar/TL de 3,5000 ve 3,5240 seviyelerinin önemli dirençler olduğunu belirterek, 3,4250’nin ise destek konumuna geldiğini dile getirdi.

Borsada üç günlük satış sonrası sınırlı tepki

Güne alımlarla başlayan borsada ise sınırlı tepki yükselişi ile günün ilk yarısı 105.201 seviyesinden kapandı. Hisse senetleri ortalama yüzde 0.3 değer kazandı.Günün ikinci yarısında 105.500 seviyesi test edildikten sonra endeks yataya döndü. Şeker Yatırım notunda, yurtdışı borsalarda Fed faiz kararı öncesi genel olarak sınırlı negatif eğilim olduğu, BIST’te üç günlük güçlü satış sonrası sınırlı tepki yükselişi eğilimi gözlendiği belirtildi. Kuzey Irak’ta yapılması planlanan referandum ve TSK’nın Habur sınırında tatbikat yaptığına ilişkin haber akışı sonrası jeopolitik risklerin yükselmesi sonrası oluşan negatif ayrışmanın bugün yerini sınırlı da olsa toparlanmaya bıraktığı ifade ediliyor.

Faizlerin yönü yatay

Tahvil bono cephesinde 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin bileşik getirisi yüzde 11,67 seviyelerinde bulunuyor. 10 yıllık gösterge tahvil ise yüzde 10.81 bilelik seviyesinde.

Uluslararası piyasalarda euro/dolar paritesi 1,2010, sterlin/dolar paritesi 1,3545, dolar/yen paritesi 111,32 düzeyinde seyrediyor.

Altının onsu 1.315,25 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,68 dolardan işlem görüyor.

PİYASALARIN GÖZÜ KULAĞI FED'de



* Politika faizinde bir değişiklik beklenmiyor.



* Fed'in geleceğe yönelik faiz projeksiyonlarına bakılacak. (Mevcut durumda bu yıl 1, önümüzdeki iki yıl boyunca her yıl üçer faiz artırımı öngörülüyor)



* Enflasyon tahminleri aşağı yönlü revize edilebilir.



* Bilançodaki 4.2 trilyon dolarlık menkul kıymetleri azaltmaya yönelik planın ayrıntıları açıklanabilir.



Analistler, Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak faiz kararının piyasaların odak noktasında olduğunu söyledi. Son dönemde açıklanan makroekonomik veriler ve ABD’deki kasırgaların ekonomiye olumsuz etkileri nedeniyle Fed’in eylül ve kasım ayı toplantılarında faizleri sabit tutacağı beklentisinin yüksek olduğunu belirten analistler, Fed’in ekonomiye ilişkin projeksiyonları, bilanço küçültme ile ilgili takvim ve Fed Başkanı Janet Yellen’ın toplantı sonrasında yapacağı açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Fed’in bu yıl için hedeflenen üçüncü faiz artırımına ilişkin 2018’e ertelenebileceği sinyali vermesi durumunda gelişen ülke piyasalarına yönelik risk alma iştahının güçlenmesi bekleniyor. Uzmanlara göre, bu yönde bir mesajda BIST ve TL’de hızlı bir toparlanma oluşması beklenir.

Ancak aralıkta faiz artırımının halen masada olduğuna ilişkin verilecek mesajın BIST’in ve TL’nin gelien ülkeler içinde negatif ayrışmaya devam etmesine neden olabileceği bildiriliyor. Bu fiyatlamanın yurtiçine yönelik jeopolitik risklerin gelişimine de bağlı olacağı hatırlatılıyor.