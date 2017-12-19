Dolar/TL'de 3.85'in altında kalıcılık beklenmiyor

19 Aralık 2017

Dolar/TL bugün 3.82-3.84 aralığında dalgalı bir seyir izlerken, uzmanlar TL'deki bu seviyelerin Güney Afrika Randı'ndan kaynaklandığını, ABD vergi reformunun yasalaşması ve 3. çeyrek büyüme verisi sonrası 3.85'in üzerinin görülebileceğini belirtiyor.

Güne dünkü kapanış seviyesi olan 3.83'ten başlayan kur, en düşük 3.8235'i görmesinin ardından yönünü yukarı çevirdi ve 3.8450'ye kadar çıktı.

Dolar/TL saat 17:45'te 3.8350'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5327 ve sterlin/TL 5.1210 seviyesinde yer aldı.

Öte yandan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi aynı dakikalarda yüzde 0.40 artışla 110.680 puandan işlem gördü. Küresel piyasalarda ABD vergi reformunun hafta bitmeden yasalaşacağı beklentisiyle artan risk iştahı borsayı destekliyor.

" 3.85 altında kalıcılık beklemiyoruz "

Dolar kurunun seyrine ilişkin değerlendirmede bulunan Tacirler Yatırım Araştırma Yönetmeni Ekin Akbaş, dolar/TL'de 3.85 seviyesi altında kalıcılık beklemediklerini söyledi. Akbaş, "Gerek hafta içinde ABD vergi reformuna yönelik son adımların atılacak olması, gerekse yurt içi yerleşik döviz talebindeki artış eğilimi, kurun 3.85 atında kalıcı olmasını engelleyebilir. Kısa vadede yeniden 3.85 üzerinde istikrar kazanılabileceğini düşünüyoruz" dedi.

"Volatilite katılımının azalmasıyla düştü"

QNB Finans Yatırım'dan Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Pazı, dolar/TL paritesinin 3.80-3.90 bandında kalacağı öngörüsünde bulundu. Pazı, yıl sonuna yaklaşırken dolar kurunda volatilitenin yabancı yatırımcı katılımının azalmasıyla düştüğünü kaydetti.

"TL, Güney Afrika randını takip ediyor"

Reel Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan ise, mevcut hareketin Türkiye'nin dinamiklerine dayanmadığını, bu nedenle kısa ömürlü olacağını ifade etti. Erkan şöyle konuştu: "Vergi indiriminin yanı sıra bu hafta açıklanacak ABD GSYH verisinin doları hareketli tutması beklenebilir. Şu an TL'de yaşanan değerlenmeye temkinli yaklaşmak gerekir. Çoğu gelişmekte olan ülke para birimi gibi TL de, Güney Afrika'da iktidar partisi ANC'nin başına piyasalar açısından güvenilir bulunan Cyril Ramaphosa'nın geçmesinden pozitif etkilenen Güney Afrika randını takip ediyor"

Vergi reformuna ilişkin haber akışı izleniyor

Bu hafta piyasalar, ABD vergi reformu yasa tasarısına ilişkin gelişmeleri yakından izliyor. ABD Temsilciler Meclisi'nin vergi reform paketini bugün Türkiye saati ile 21.30'da oylaması bekleniyor. Tasarı, bugün geç saatlerde veya çarşamba günü de Senato'da oylanacak. Metnin hafta bitmeden Başkan Donald Trump tarafından imzalanarak yasalaşması bekleniyor. Pek çok konuda düzenlemeler içeren tasarının en dikkat çeken maddesi kurumlar vergisinin 2018'den itibaren yüzde 35'ten yüzde 21'e düşürülmesini öngörüyor.