Dolar/TL'de değer kazancı yüzde 2'yi aştı

30 Mayıs 2018

TCMB'nin son dönemde attığı adımlar, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın Londra'da yabancı yatırımcılar ile gerçekleştirdikleri toplantıların TCMB'ye olan güveni tazelemesiyle dolar/TL'de düşüş bugün de devam ederken, TL benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrıştı.

TCMB'nin Londra'da gerektiğinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceği sinyali verilmesinin yanı sıra küresel piyasalarda stresin bir miktar azalması da kurdaki gerilemede etkili oldu.

Siyasi kriz yaşanan İtalya'da en büyük partinin koalisyon hükümeti oluşturmak ve aylardır süren politik karışıklığı sona erdirmek için yeniden bir girişimde bulunacağı yönündeki haberlerle euro 10 ayın en düşük seviyesinden toparlandı.

Düzen karşıtı iki partinin yeni bir hükümet kurma girişiminin hafta sonunda başarısız olması erken seçim ihtimalini artırmış bu da piyasalarda İtalya'nın euro kullanımına ilişkin fiili bir referanduma dönüşeceği endişesi yaratarak sert satışlara neden olmuştu.

ABD'de büyüme aşağı yönlü revize edildi

Değer kazancı yüzde 2'yi aştı

Bu sabah 4.5350 civarında olan ancak Türkiye hakkında değerlendirmeler içeren Moody's raporu sonrası sınırlı yukarı hareket eden dolar/TL, gün içinde 18 Mayıs'tan bu yana en düşük seviye olan 4.4477'ye kadar geriledi. Böylece benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışan TL'nin dolar karşısındaki günlük değer kazancı bir ara yüzde 2'yi aştı.

Dolar/TL saat 17.51'de 4.4807 seviyesinde yer alırken, euro/TL de 5.2043 civarında seyretti.

TCMB'nin 23 Mayıs'taki 300 baz puanlık faiz artırım kararı öncesi kur 4.9290 ile tarihi zirveyi test etmişti.

Öte yandan güne satıcılı bir şekilde başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0.3 değer kaybıyla 104.000-105.000 arasında hareket etti. Endeks, günü yüzde 1,18 düşüşle 103.869,02 puandan tamamladı.

Moody's Global Makroekonomi Raporu'nda Türkiye için 2018 büyüme tahminini yüzde 2.5, 2019 büyüme tahminini yüzde 2 olarak belirlerken; tahminler şubat raporuna göre aşağı revize edildi.

OECD de Türkiye için büyüme rakamlarını revize etti

"TL istikrar kazanacak ve güçlenecek"

SEB gelişmekte olan piyasalar stratejisti Per Hammarlund, "ABD tahvil getirilerindeki düşüş TL için önemli ancak TL'nin istikrar kazanmasında Türkiye'ye özgü faktörler de etkili. Önümüzdeki günlerde TL'nin daha fazla istikrar kazanacağını ve güçleneceğini düşünüyorum" dedi ve şöyle devam etti:

"İlk olarak geçen hafta TCMB faiz artırdı, bu hafta ise politika çerçevesini sadeleştirdiğini duyurdu. Bu, TCMB'nin faiz oranları ve para politikasını oluştururken daha özerk olacağını gösteriyor. Gelecekte değişebilir ancak şimdilik TCMB'nin daha bağımsız olacağı sinyalini veriyor ki bu TL için çok güzel bir haber."

Şimşek'ten 'özgürlük' vurgusu

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya Londra'da yatırımcılarla yaptığı görüşmelerde merkez bankasının TL'yi savunmak için gereken özgürlüğe sahip olduğu vurgusunu yaptı.

Toplantılara katılan yatırımcıların verdiği bilgiye göre iki yetkili, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın iki hafta önce Londra'da yatırımcılara yaptığı açıklamaların yarattığı gerilimi düşürmeye yönelik açıklamalarda bulundu.

Katılımcılar TCMB'nin faizleri yükselttiğini enflasyonun kötü gelmesi halinde faizleri tekrar artırmaya hazırlıklı olduğuna da dikkat çektiler.

Şimşek ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada Londra'daki temasların çok verimli geçtiğini yatırımcı ilgisinin büyük olduğunu söyledi.

Şimşek'ten Londra'da piyasalara 4 mesaj

Merkez Bankası (TCMB) ay başından bu yana yaptığı yaklaşık 10 milyar dolara ulaşan döviz likiditesi rahatlatıcı adımlar ve 300 baz puanlık faiz artışı ardından para politikasında sadeleşmenin de son aşamasına geçileceğini açıkladı.

Sadeleşme tamamlandığında yüzde 8 seviyesindeki haftalık repo faizi yüzde 16.50'ye gelerek yeniden aktif bir şekilde politika faizi olarak kullanılacak. Bu adım uzun süredir uygulanan ve yatırımcıların eleştirdiği alışılagelmişin dışındaki para politikası çerçevesinin de sona ermesi anlamına geliyor.

TCMB'nin hem gerektiğinde ek sıkılaşma için kendine alan açması hem de normal politika araçlarına dönerek öngörülebilirliği artırıyor olması TL cinsi varlıkların da değerlenmesine neden oluyor.

Öte yandan 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün valörde yüzde 13.97 seviyesinden kapandıktan sonra bu sabah yüzde 13.82'ye kadar geriledikten sonra spot kapanışta ortalama yüzde 13.91 valörde saat 16.28 itibariyle yüzde 14.07 seviyesinde bulunuyor.

Dün yüzde 17.04'ten kapanan iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise spot kapanışta son işlemde yüzde 17.02 seviyesindeydi.