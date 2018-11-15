Dolar/TL'de düşüş isteği sürüyor

15 Kasım 2018

Türk lirası, Brexit anlaşmasıyla zayıflayan dolar karşısında pozitif fiyatlanıyor.

Küresel piyasalarda doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksi pazartesi günü gördüğü 16 ayın zirvesinden gerileyerek 96.70'den işlem görüyor. Gerileme, endeksin yaklaşık yüzde 70'ni oluşturan euro ve sterlindeki yükselişten kaynaklanıyor.

Hafta içinde dolardaki değer kazancı ile 5.50 seviyesinin üzerini test eden dolar/TL de bu seviyelerde kalıcı olmayarak yönünü yeniden aşağı çevirmişti. Dün akşam saatlerinde 5.46 civarında işlem gören dolar/TL saat 10:30'da yüzde 0,50 düşüşle 5.4325 seviyesinde bulunuyor. Aynı saatte euro/TL 6.1710 seviyesinde.

TL'nin öngörülen oynaklığı son birkaç ayda TL'ye ilişkin endişelerin azalması ve petrol fiyatlarındaki düşüşle ağustos başından bu yana en düşük seviyeyi görerek başlıca teknik seviyeyi kırmış oldu.

ABD yakından izleniyor

Piyasalar son dönemde Türkiye-ABD ilişkilerindeki iyileşme paralelinde Halkbank konusundaki gelişmeleri izliyor. Diğer yandan ABD seçimleri, İran yaptırımlarına tanınan muafiyet, ABD faiz kararları küresel piyasalarda yön belirleyici unsurlar olarak takip ediliyor.

Asya borsaları, Çin'in ABD'nin ticaret taleplerine yazılı cevap gönderdiği haberleriyle artış kaydeden Çin hisselerinden destek bularak yükselirken; petrol fiyatları ise arz fazlası endişeleriyle gerilemeye başladı.

Başbakan Theresa May'in dün Brexit anlaşmasının taslağı konusunda üst düzey bakanlarının desteğini alması sonucu euro ve sterlin dolar karşısında Pazartesi günü gördükleri güniçi dip seviyelerinde sırasıyla yüzde 0.8 ve yüzde 1.2 yükseldi.

Avrupa Birliği ile İngiltere'nin Brexit anlaşmasının taslağı üzerinde uzlaşmaları, İngiltere'nin AB'den ayrılışının kaotik bir şekilde olmamasına imkan tanıyacak.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 16.92 seviyesindeydi. İki yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 20.13 seviyesindeydi.

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