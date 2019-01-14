Dolar/TL'de hızlı yükseliş

14 Ocak 2019

Dolar/TL, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik tehdidi sonrası haftaya yükselişle başladı.

Cuma kapanışta 5.4675 seviyesinde olan kur, bugün 5.5450'yi test ettikten sonra saat 10:02'de yüzde 1,55 primle 5.5370'da yer alıyor. Aynı saatte euro/TL ise yüzde 1,70 artışla 6.3540'dan işlem gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de 90.825 puandan açıldıktan sonra yüzde 1,24 düşüşle 90.536 puanda yer alıyor.

Trump, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kürtler'e saldırırlarsa Türkiye ekonomik olarak harap olur... Aynı şekilde Kürtler'in de Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz..." dedi.

Trump'ın bu mesajına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kürtleri ABD'nin terör listesindeki PKK ve onun Suriye kolu PYD/YPG ile eş tutmak ölümcül bir hata. Türkiye teröristlerle mücadele ediyor Kürtlerle değil" yanıtını verdi.

TL, geçen hafta boyunca da Suriye kaynaklı riskler nedeniyle baskı altında kalmış ve sabırlı olacaklarını ifade eden Fed Başkanı Powell'ın, faizlerin bu yıl iki kez artırılacağı yönündeki beklentiyi zayıflatan açıklamasının neden olduğu iyimserlikten yararlanamamıştı.

Bu arada bugün açıklanan verilere göre sanayi üretimi Kasım 2018'de bir önceki aya göre yüzde 0,3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 azaldı.

Piyasalarda izlenen gelişmeler şöyle:

- Trump, Meksika sınırına duvar inşası için istediği bütçeyi çıkarmak ve kısmen kapanan hükümeti yeniden açmak için acil durum ilan etme seçeneğine şimdilik başvurmayacağını söyledi.

- Wall Street Journal gazetesinde, Beyaz Saray ulusal güvenlik ekibinin geçen yıl Pentagon'a İran'a saldırı seçeneklerini sorduğu iddiası yer aldı.

- Guardian gazetesi, Avrupa Birliği'nin, İngiltere Başbakanı May ile uzlaştıkları Brexit anlaşmasının Britanya Parlamentosu tarafından reddedilmesinin beklendiği ortamda, 31 Mart olan Brexit tarihini en azından temmuz ayına ertelemeye hazırlandığını yazdı.

Cumhurbaşkanlığı: Türkiye Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir

Global piyasalar Çin verisi ile geriledi

ABD'nin İran'ı vurmayı planladığı iddia edildi

Türkiye'den Trump'a sert yanıt