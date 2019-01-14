Global piyasalar Çin verisi ile geriledi

14 Ocak 2019

Asya borsaları ve ABD endeks vadeli işlemleri Çin'in ihracatının artış beklentilerinin aksine daralma kaydetmesinin ardından dünyanın ikinci büyük ekonomisinin yavaşladığı endişeleriyle geriledi.

Çin'in ithalatı bugün yayımlanan verilere göre 2018 Aralık'ta geçen yıla göre yüzde 5 artış beklentisine karşılık yüzde 7.6 daraldı. İhracat ise yüzde 3 artış beklentisine karşılık yüzde 4.4 daraldı.

Veriler ABD'nin getirdiği gümrük vergilerinin zaten ivme kaybeden Çin ekonomisinin üzerine ilave yük getirdiği kaygılarını artırdı.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi cuma günü gördüğü bir buçuk ayın zirvelerinden yüzde 1 düştü. Çinli lokomotif hisseler yüzde 0.8, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 1.4, S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0.8 geriledi.

Japonya piyasaları tatil dolayısıyla kapalı olduğu için Asya piyasalarda hacimlerin daralması bekleniyor.

Riskli paralar geriledi

Küresel risk iştahı için gösterge olan Avustralya ve Yeni Zelanda doları Çin ekonomisindeki ivme kaybının keskin olabileceğine işaret eden dış ticaret verisinin ardından değer yitirdi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin azaldığına yönelik beklentiler ve Çin'in ekonomiyi destekleyici para ve maliye politikası önlemleriyle geçen hafta yüzde 1.5 prim yapan iki para birimi bugün yüzde 0.4 düştü.

Yatırımcıların riskten kaçması Japon yeninin dolar karşısında yüzde 0.4 değer kazanmasını sağladı. Dolar endeksi ise yüzde 0.1 gerileyerek 95.58'de bulunuyor.

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Kaynak: Reuters