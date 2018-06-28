Dolar/TL'de kayıp yüzde 1'e yaklaştı

28 Haziran 2018

DÜNYA ONLINE

Global risk iştahının zayıf seyrettiği son birkaç gündür TL varlıklar genel anlamda pozitif ayrışıyor. Bu ayrışma sonucu gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında negatif bir seyir izlerken TL'de yüzde 1'e yakın değerlenme gözleniyor.

Seçim öncesi 22 Haziran Cuma günü 4.66 civarından kapanan dolar/TL seçim sonuçlarının ardından Pazartesi günü 4.5375'e kadar gerilemiş, sonrasında yatırımcıların ekonomide yeni döneme odaklanması ve gelişmekte olan ülke para birimlerindeki değer kaybının etkisiyle 4.7235'e kadar yükselmişti.

Dün öğleden sonra yönünü aşağı çevirerek 4.5930'a kadar gerileyen dolar/TL, bu sabah güne 4.63 civarında başlamıştı. Günün büyük bir bölümünü 4.60'ın üzerinde geçiren kur, dolar endeksinin de düşmesiyle birlikte öğleden sonra 4.60 seviyesinin altına indi.

4.5766'ya kadar geri çekilen kurda işlemler saat 16:17'de yüzde 1 düşüşle 4.5780'den geçiyordu. Aynı dakikalarda euro 5.3030'dan alıcı buluyordu.

Dolar endeksi 94.84, euro dolar paritesi ise 1.1564 seviyesindeydi.

Faizler de geri geliyor

Türkiye gösterge tahvil faizi 8 baz düşüşle %19,16'dan ve 10 yıllık tahvil faizi ise 25 baz puan düşüşle %16,36'dan işlem görüyor.

Borsa 97.000'den döndü

Güne hafif negatif başlayan BIST 100 endeksi ise günün ilk yarısını yüzde 0,80 yükselişle 96.7233’den kapattı. Bir ara 96.993 puana kadar yükselen endeks, kâr satışlarıyla 96.500 seviyelerine geriledi.

Seçim belirsizliğinin sona ermesi, OHAL'in tekrar uzatılmayacağı beklentisinin yükselmesi ve ekonomi kurmaylarına dair iyimser beklentiler bu ayrışmada etkili görünüyor.

Analistlere göre, orta vadede TL varlıklardaki iyimser fiyatlamanın devamı için yatırımcıların makroekonomik politikalar, mali disiplin, TCMB'nin bağımsızlığı konusunda güven kaybetmemeleri önem arz ediyor.

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