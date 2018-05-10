Dört banka, konut kredisi faizlerini düşürdü

10 Mayıs 2018

Ziraat Bankası, Halkbank, Şekerbank ve VakıfBank Konut Kredisi faiz oranlarını indirdi.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Geleceğe umutla bakan ve daha güçlü bir Türkiye ekonomisi için ülke bilançosunu her zaman kendi bilançosunun önünde tutan Ziraat Bankası, bugün öncü bir adım daha atarak 11.05.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde, 10 yıla kadar olan vadelerde indirime giderek faiz oranını aylık yüzde 0,98 olarak belirlemiştir."

Ziraat Bankası'ndan sonra Halkbank da 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde 10 yıla kadar vadelerde aylık faiz oranını yüzde 0,98'e indirdiğini duyurdu.

Halkbank'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Konut piyasasına verdiği destekle sektörün öncü bankaları arasında yer alan Halkbank, konut kredisinde faiz indirimine gittiğini açıkladı. 10 yıl vadeye ve 500 bin TL’ye kadar olan konut kredilerinde faiz oranını aylık yüzde 0,98 olarak belirlemek suretiyle indirime gittiklerini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, 'Her aile bir ev sahibi olsun istiyoruz, müşterilerimize kolaylaştırıcı çözümler sunmayı aynı zamanda sosyal sorumluluk anlayışımızın bir gereği olarak görüyoruz' dedi."

Şekerbank da konutta faizi indiren ilk özel banka oldu. 60 aya varan vadelerde uygulanacak indirimle Şekerbank, ilk defa konut kredisi kullanacak olan bireylere 500.000 TL’ye kadar olan konut kredisi taleplerinde faiz oranlarını yüzde 0.98’e çekti.

Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze, “Ekonominin inişli çıkışlı her döneminde lokomotif sektörlerin başında gelen konut sektöründe yaşanacak canlılık tüm faaliyet alanlarını pozitif yönde etkileyecek potansiyele sahip. Bu kapsamda biz de tüm faaliyetlerimizin temelinde yatan sorumlu bankacılık geleneğimizle hem konut sektörünü ivmelendirerek ekonomimize katkı sağlamak hem de ilk kez konut kredisiyle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızı desteklemek amacıyla faiz oranlarımızda indirime gittik. Özellikle Anadolu’daki tabana yaygın müşteri profilimizle ekonomik büyümeyi tabana yayarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

VakıfBank, 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde 10 yıla kadar olan vadelerde aylık faiz oranını yüzde 0,98'e düşürdü.

Bankanın açıklamasına göre, VakıfBank, 14 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere konut kredisinde faiz oranlarını indiriyor.

Banka, 500 bin TL ve 120 ay vadeye kadar konut kredisi faiz oranlarını aylık yüzde 0,98'e düşürdü.

Sektör temsilcileri konuttaki son düzenlemeleri yorumladı...



Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur:

132 bin liralık fırsat



KDV ve tapu harcında indirim ile 400 bin TL’lik bir konutta 44 bin liralık doğal indirim sağlanmış oldu. Konut kredi faiz oranlarının 0,99’a çekilmesi ile de tüketiciye aylık 710 TL, toplamda ise 88 bin lira avantaj sağlanmış durumda. Yani bu üç teşvik ile bir tüketiciye 400 bin liralık ev için 132 bin TL’lik doğal indirim yapılmış oldu. Bu sebeple çağrı merkezlerimizde telefon trafiği 4 kat artmış durumda. Keza aldığımız form sayısında da aynı oranda artış söz konusu. Bildiğiniz üzere sektörümüz, maliyet artışını fiyatlara yansıtmamıştı, seçim sonrası artış kaçınılmaz. Bu sebeple aslında şu anda ev alımında ciddi bir fırsat var.



Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal:

Rekor getirir



Hükümetin seçim öncesi aldığı ekonomik tedbirler, konut sektöründe yüzleri güldürdü. KDV oranlarının yüzde 18’den 8’e, tapu harçlarının yüzde 4’ten 3’e indirilmesinin yanı sıra konut kredisi faizlerinin de yüzde 0.99’a düşürüleceği açıklaması, konut satışlarını kuşkusuz artıracak. Satış ofislerimizde artan trafik, form sayısındaki gözle görülür artış bunun en önemli göstergesi. Nitekim açıklanan teşvikler bekleyen talebi ve kararsızları harekete geçirmiş durumda. Böyle giderse bu sene de geçen sene olduğu gibi bir rekor sürpriz olmaz.



Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş:

Konuttaki 3,5 yıllık stoğu faiz, tapu harcı ve KDV indirimi eritecek



Ziraat Bankası’nın konut kredi faiz oranını yüzde 0,98’e çekmesi ve KDV, Tapu harcı indirimleri konut sektörü açısından sevindirici. Nitekim halihazırda ülkemizde 3,5 yıllık stok birikmiş durumda. Evet, Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) verilerini baz aldığımızda birinci el satış konut üretimi ve satışına göre Türkiye’de 3,5 yıllık konut stoğu bulunuyor. 2013 yılında 840 bin daire için iskan alındı ancak 530 bin daire satıldı; aradaki fark 310 bin... Bu fark 2014’te 490 bin, 2015’te yaklaşık 300 bin, 2016’da yaklaşık 370 bin, 2017’de yaklaşık 670 bin olarak gerçekleşti. Yani toplamda 2 milyon 130 bin konut stoğundan bahsediyoruz. Son 5 yıl 1. el konut satış ortalamasına baktığımızda 590 bin adet/yıl konut satıldığını görüyoruz. Bu da 1 Ocak 2018 itibariyle yeni inşaat ruhsatı verilmeyeceği varsayımı gerçekleşse dahi 3,5 yıllık 1. el konut stoğundan bahsediyoruz. Açıklanan teşvikler ve kamu bankaları ile başlayan destek ile stokları öngörülenden daha hızlı erir.