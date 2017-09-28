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Döviz kurunun açıklanma saati değişti

Türk Eximbank, döviz kuru açıklama saatlerinde değişiklik yaptı.

Döviz kurunun açıklanma saati değişti
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Türk Eximbank, döviz kuru açıklama saatlerinde değişikliğe gitti.

Banka tarafından yapılan açıklamada "Bankamızca her gün saat 11:00 itibarıyla belirlenen döviz kurlarımız bundan böyle 2 Ekim 2017 tarihi itibarıyla aynı gözlem metodu kullanılarak her gün saat 11:15 itibarıyla, Türkiye'de dini ve resmi bayramlarda yarım gün çalışıldığı günlerde ise saat 10:15 itibarıyla belirlenerek duyurulacaktır" denildi.

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