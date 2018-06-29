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Döviz listesine yeni para birimi ekledi

Katar Riyali TCMB tarafından alım-satım konusu yapılan dövizler listesine alındı

Döviz listesine yeni para birimi ekledi
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Katar Riyali, Merkez Bankası (TCMB) tarafından alım-satım konusu yapılan dövizler listesine alındı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karar ile Hazine Müsteşarlığı'nın 2008-32/34 sayılı tebliğine ilişkin I-M sayılı
TCMB genelgesine göre, Katar Riyali, "konvertibl ve non-konvertibl dövizler" listesine eklendi. Değişiklik bugünden itibaren geçerli olacak.

Son dakika Katar Riyali döviz listesi

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