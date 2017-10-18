Dow Jones Sanayi Endeksi açılış rekorunu kırdı
New York borsasında Dow Jones Sanayi Endeksi tarihinde ilk defa 23.000 puan barajının üzerinde güne başladı.
New York borsasında endeksler, güne rekor seviyelerden başladı.
Açılışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 113,37 puanlık (yüzde 0,49) artışla 23.110,81 puana ulaştı. Böylece, endeks, tarihinde ilk defa 23.000 puan barajının üzerinde güne başlamış oldu. Dow Jones Endeksi, dün işlem saatler içerisinde 23.000 puanın üzerine yükselmiş ancak günü bu seviyenin altında tamamlamıştı.
Standard & Poor's 500 Endeksi 3,54 puanlık (yüzde 0,14) yükselişle 2.562,90 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 7,20 puan (yüzde 0,11) değer kazanarak 6.630,85 puana çıktı.
Böylece her 3 endeks, güne rekor seviyelerden başlamış oldu.
Kaynak: AA