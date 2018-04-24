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Dow Jones ve Nasdaq düşüşle kapandı

New York borsası, ABD'li teknoloji şirketleri ve bankaların hisselerindeki kayıplarla günü "karışık" seyirle tamamladı.

Dow Jones ve Nasdaq düşüşle kapandı
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New York borsası günü "karışık" seyirle tamamladı. 

Dow Jones Sanayi Endeksi 14,25 puan (yüzde 0,06) azalışla 24.448,69 puana gerilirken, endeks 4 gün üst üste düşüş kaydetti. 

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 17,52 puan (yüzde 0,25) düşüşle 7.128,60 puandan kapandı. 

Standard & Poor's Endeksi ise 0,15 puan (0,01) puan artışla 2.670,29 puanla günü yatay seviyeden tamamladı. 

Amerikalı teknoloji şirketlerinden Western Digital'ın hisseleri yüzde 2,9 düşüş kaydederken, ABD'li yatırım bankacılığı devi Goldman Sachs'in hisseleri yüzde 2,1 azaldı.

Kaynak: AA

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