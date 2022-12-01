Dr. Muhammed Al Jasser ile İbrahim Halil Öztop, BEDAŞ'ı ziyaret etti

İstanbul Avrupa Yakası’nda yaşayan 10 milyondan fazla nüfusa kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti sunma hedefiyle faaliyet gösteren Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), 29 Kasım Salı günü İslam Kalkınma Bankası (İsDB) ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) yetkililerini ağırladı.

İslami İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi Bakanlar Toplantısı (İSEDAK, 26-29 Kasım) için İstanbul’da bulunan İsDB Başkanı Dr. Muhammed Al Jasser ile TKYB CEO’su İbrahim Halil Öztop, BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit’i ziyaret etti. BEDAŞ’a, enerji dağıtım hatlarının verimliliği artırmaya yönelik yatırımlarnda, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığıyla finansal destek sunan İslam Kalkınma Bankası (İsDB)’nın Başkanı Dr. Muhammed Al Jasser, TKYB ile olan başarılı ortaklıklarının Türkiye’deki enerji sektörü üzerindeki olumlu etkisini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, enerjinin ekonomide üretkenliği ve endüstriyel genişlemeyi yönlendiren birincil faktör olduğuna işaret etti.

Yiğit, yatırımlar hakkında bilgi verdi

BEDAŞ Genel Müdürü Yiğit, ziyaret sırasında konuklarına İstanbul Avrupa Yakası’ndaki hizmetleri ile çevre, sürdürülebilirlik ve teknoloji alanlarındaki yatırımları konusunda bilgi verdi. Şirketin karbon ayak izini azaltacak Ar-Ge yatırımlarına verdiği önemin altını çizen Yiğit, “Hizmet kalitesinden ödün vermeden BEDAŞ’ın karbon ayak izini azaltmak için geliştirilecek proje ve yatırımlar öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor” dedi.

Teknoloji yatırımları arasında öne çıkan SCADA sistemi sayesinde arızalara çok kısa bir sürede uzaktan müdahale edilebildiğini anlatan Yiğit, 3 dakikadan çok daha kısa bir zamanda kesintinin yaşandığı bölgeye yeniden elektrik verilebildiğini dile getirdi. Kasım 2022 itibarıyla 98 istasyon ile SCADA’ya dâhil olan toplam trafo merkezi sayısının da 1.461’e yükseldiğini kaydeden Yiğit, 2022 sonunda SCADA’lı merkez sayısının 1.501 olmasını planladıklarını ve teknolojiye yapılan yatırımlarla Avrupa Yakası’nda kesinti süre ve sayılarında önemli iyileşmeler sağlandığını söyledi.