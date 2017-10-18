Draghi: Reformlar için fırsat penceresi var

18 Ekim 2017

Frankfurt'ta düzenlenen "Euro Bölgesi'nde Yapısal Reformlar" başlıklı bir konferansta konuşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, özellikle bir parasal birliğin parçası olan ülkeler için bakıldığında daha esnek olan ekonomilerin daha dirençli olduklarını doğruladığını ifade etti.

Draghi, yapısal reformların faydalarını maksimize etmek ve kısa vadeli maliyetlerini minimize etmek için nasıl dizayn edilmeleri ve uygulanmaları gerektiğinden dersler çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Mario Draghi, para politikasının genişlemeci olduğu ortamın reformları hayata geçirmek için bir fırsat penceresi sunduğunu belirterek, bunun kullanılması gerektiğini ifade etti.