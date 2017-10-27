Dünya Bankası: Emtia fiyatlarında artış sürecek

27 Ekim 2017

Dünya Bankası, bu yıl ortalama 53 dolar/varil olması beklenen petrol fiyatının, istikrarlı şekilde büyüyen talebin, global arz kısıntısı anlaşmasının ve ABD'nin şist petrolü üretiminin istikrar kazanmasının etkisiyle 2018 yılında 56 dolar/varil seviyesine yükseleceğini tahmin etti.

Dünya Bankası dün yayınladığı ekim Emtia Piyasaları Görünümü raporunda, petrol, doğalgaz ve kömürün oluşturduğu enerji emtialarının fiyatlarında bu yıl görülen yüzde 28'lik sıçramanın ardından gelecek yıl yüzde 4 daha artış gerçekleşmesini beklediğini vurguladı.

Bu yıl yüzde 22 artan metal endeksinin ise gelecek yıl yatay seyir izlemesini bekleyen Dünya Bankası, demir cevheri fiyatında düzeltmenin diğer temel metal fiyatlarındaki artışlarla dengeleneceğini savundu.