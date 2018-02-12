Dünyanın en büyük ETF'sinde 23,6 milyar dolarlık çıkış

12 Şubat 2018

Dünyanın en büyük borsa yatırım fonu (ETF) olan SPY, geçen hafta piyasaları sarsan dalgalanma sonucu son 8 yılın en büyük para çıkışını yaşadı.

Bloomberg News'in haberine göre, ABD borsasında yaşanan sert düşüş sonrasında dünyanın en büyük pasif fonu olan SPDR S&P 500 (SPY), geçen haftaki satışlarla 23,6 milyar dolarlık kayıp yaşadı. Hafta başından itibaren yüzde 8 oranında küçülen fonun, Ağustos 2010'dan bu yana en büyük kaybını yaşadığı bildirildi.

JPMorgan stratejistleri, riskli fon satışlarının devam edebileceği uyarısında bulundu.