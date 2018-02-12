ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
7 °C
  • Haberler
  • Finans
  • Dünyanın en büyük ETF'sinde 23,6 milyar dolarlık çıkış

Dünyanın en büyük ETF'sinde 23,6 milyar dolarlık çıkış

ABD borsasında yaşanan sert düşüş sonrasında, dünyanın en büyük borsa yatırım fonu olan SPY, son 8 yılın en büyük para çıkışıyla 23,6 milyar dolar kayıp yaşadı.

Dünyanın en büyük ETF'sinde 23,6 milyar dolarlık çıkış
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Dünyanın en büyük borsa yatırım fonu (ETF) olan SPY, geçen hafta piyasaları sarsan dalgalanma sonucu son 8 yılın en büyük para çıkışını yaşadı.

Bloomberg News'in haberine göre, ABD borsasında yaşanan sert düşüş sonrasında dünyanın en büyük pasif fonu olan SPDR S&P 500 (SPY), geçen haftaki satışlarla 23,6 milyar dolarlık kayıp yaşadı. Hafta başından itibaren yüzde 8 oranında küçülen fonun, Ağustos 2010'dan bu yana en büyük kaybını yaşadığı bildirildi.

JPMorgan stratejistleri, riskli fon satışlarının devam edebileceği uyarısında bulundu.

Son dakika ABD borsası

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.