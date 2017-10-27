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EBRD'den TSKB'ye 75 milyon euro finansman

EBRD, TSKB'ye orta ölçekli sürdürülebilir enerji finansmanı kapsamında 75 milyon avroya kadar kaynak sağlamayı değerlendiriyor.

EBRD'den TSKB'ye 75 milyon euro finansman
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'na (TSKB), orta ölçekli sürdürülebilir enerji finansmanı (MidSEFF III) kapsamında 75 milyon euroya kadar finansman sağlamayı değerlendirdiği bildirildi.

Açıklamada, finansmanın üç dilimde sağlanmasının öngörüldüğü de hatırlatıldı.

MidSEFF III'ün yenilenebilir enerji ve kaynak etkinliği için finansal aracılığını artırmayı planladığı aktarılan açıklamada, "Bu finansman yenilenebilir enerji ve kaynak etkinliği teknolojilerinde yatırım hızını artırarak, sürdürülebilir enerji projelerini yerel standartlardan yükselterek ve orta ölçekli sürdürülebilir enerji yatırımlarının gelişiminde özel sektörün dahil olma durumunu üst seviyeye çıkararak dönüşümsel etki oluşturmayı amaçlamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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