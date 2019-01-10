ECB, bankalara ucuz kredileri tekrar değerlendirecek
ECB, belirsiz görünümün olduğu bir ortamda bankalara ucuz kredileri tekrar değerlendirmeyi görüşecek.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika yapıcıları, önümüzdeki aylarda bankalara ucuz, uzun vadeli kredileri tekrar değerlendirmeyi önerdiler ve Euro Bölgesi ekonomisinin görünümünü ele aldılar.
ECB 12-13 Aralık tarihli toplantı toplantısının tutanaklarında, "İleriye bakıldığında, hedeflenen uzun vadeli yeniden finansman faaliyetlerinin para politikası yaklaşımına katkısının tekrar gözden geçirilmesi önerildi" dedi.
Kaynak: Reuters