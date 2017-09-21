ECB: Enflasyon henüz ikna edici değil

21 Eylül 2017

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro Bölgesi'nde ekonomik büyümenin ivme kazanmakta olduğunu ve işsizlik oranında hızlı düşüşün cesaret verici olduğunu, ancak enflasyonun henüz sürdürülebilir bir yukarı trendin ikna edici işaretlerini göstermediğini, bunun teşviklerin devam etmesini gerektirdiğini bildirdi.

ECB yayınladığı Ekonomik Bülten'de güçlenen euronun da enflasyon için bir risk kaynağı olduğunu, çünkü güçlü euronun fiyat baskılarında bir yavaşlamayı işaret ettiğini, kurların izlenmesi gerektiğini de ifade etti.

Ekonomik Bülten'de "Euro Bölgesi işsizlik oranında ciddi düşüş iş gücü arzında artışın yaşandığı bir ortamda özellikle cesaret verici. Bununla birlikte işsizlik konusunda geniş ölçümler atıl kapasitenin Euro Bölgesi istihdam piyasalarının çoğunda hala yüksek olduğuna işaret ediyor" ifadelerine yer verildi.