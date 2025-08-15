Efsane yatırımcı Buffett'ın şirketi sürpriz yatırımını duyurdu! UnitedHealth hissesi aldı, Apple sattı

Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway şirketi, sigortacılık devi UnitedHealth Group'a yeni bir yatırım yaptığını açıklarken, teknoloji devi Apple ve Bank of America gibi büyük hisselerindeki payını azalttı.

Şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde 30 Haziran itibarıyla yaklaşık 1,57 milyar dolar değerinde 5,04 milyon UnitedHealth hissesine sahip olduğunu duyurdu. Bu haberin ardından UnitedHealth hisseleri seans sonrası işlemlerde yüzde 8,5 oranında yükseldi.

Dow Jones Sanayi Endeksi'ne yer alan UnitedHealth hisseleri, artan maliyetler, ABD Adalet Bakanlığı'nın faturalama uygulamalarıyla ilgili soruşturması, bir siber saldırı ve eski üst düzey yöneticisi Brian Thompson'ın geçen Aralık ayında vurularak ölümü nedeniyle Perşembe günü itibarıyla bu yıl yüzde 46 düşüş göstermişti

Berkshire ayrıca ikinci çeyrekte iPhone üreticisi Apple'daki hisselerinden 20 milyon adet satarak elindeki payını 280 milyon hisseye düşürdü ve Bank of America'daki önemli bir yatırımını da azalttı.

Buffett'ın alım yaptığı hisseler yükseldi

Diğer yandan, konut üreticilerine yönelik bahislerini artıran Berkshire, DR Horton'da yeni bir pozisyon açıklarken, Lennar'daki hissesini önemli ölçüde büyüttü. Güvenlik ürünleri sağlayıcısı Allegion, açık hava reklamcısı Lamar Advertising ve çelik üreticisi Nucor da Berkshire'ın yeni yatırım yaptığı şirketler arasında yer aldı.

Hisse senedi fiyatları, yatırımcıların Buffett'tan bir onay mührü olarak görmesi nedeniyle Berkshire'ın alım yapmasıyla sıklıkla yükselir. Bu durum DR Horton, Lennar, Allegion, Lamar ve Nucor'un da piyasa sonrası işlemlerde yükselmesine neden oldu.