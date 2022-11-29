Ekonomide Aktif Kadınlar, Mardin’de bir araya geldi

Aktif Bank’ın, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı ve Experian iş birliği ile hayata geçirdiği Ekonomide Aktif Kadınlar projesi kapsamında 35 girişimci kadın, “Finansal Geleceğini Yönet” eğitimleri çerçevesinde Mardin’de bir araya geldi.

Proje ile birlikte bugüne kadar bin 366 dar gelirli girişimci kadına toplam 2 milyon 732 bin TL mikrokredi sağladıklarını belirten Aktif Bank Perakende Bankacılık Grup Başkanı Pınar Yılmaz, “Aktif Bank olarak hayatın her alanında cinsiyet eşitliğinin önemine inanıyoruz. Bu anlayışla, sürdürülebilir bir ekonominin en temel bileşenlerinden olan toplumsal cinsiyet eşitliği için ‘etki yatırımcılığı’nı gündemimize aldık ve ‘Ekonomide Aktif Kadınlar’ projesini hayata geçirdik. Böylece bankacılık sistemine dahil olmayan dar gelirli mikrogirişimci kadınları finansal sisteme ve ekonomiye kazandırmayı amaçlıyoruz. Projemizle mikrogirişimci kadınlara hem sürdürülebilir gelir yaratma hem de girişimcilik yolculuklarında destek oluyoruz. Bugün Mardin gibi güzel bir şehirde 35 girişimci kadınla ‘Finansal Geleceğini Yönet’ eğitimleri kapsamında bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Eğitimler için iş birliği yaptığımız değerli Experian yetkililerine de teşekkür ediyorum” dedi.

“Kadınların kredi notunu geliştirmelerini sağlayacak eğitim desteği veriyoruz”

“Finansal Geleceğini Yönet” projesini geçtiğimiz sene 8 Mart’ta şekillendirdiklerini belirten Experian Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin ise “Bizim projedeki temel rolümüz, finansal hizmetlere bu proje vesilesiyle ulaşabilecek kadınların, kredi notunu geliştirebilmelerini sağlamak, krediye erişimlerini uzun vadede de mümkün kılmak ve kadınların finansal okuryazarlığını artırarak kredi notunu geliştirebilmelerini sağlayacak eğitim desteğinde bulunmak. Bu eğitimi Experian içindeki kıdemli kadın danışmanlar gönüllü olarak yapıyor. Genel Müdür Yardımcımız Ahu Atay da bu isimlerden biri ve ilk eğitimi o gerçekleştirdi. Türkiye’nin farklı yerlerinde Aktif Bank organizasyonu ile farklı eğitimler organize edeceğiz. Bu projenin sosyal sorumluluk tarafı. İnovatif tarafında ise daha önce kredi kullanmamış ve sektörde herhangi bir referans bilgisi olmayan kişilerin değerlendirilmesini kolaylaştıracak alternatif veri kaynakları üzerinde, partnerlerimizle birlikte çalışmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“66 il 96 şubede binlerce kadını mikrogirişimci olmaları için destekliyoruz”

Yoksulluğun azaltılması için 2003 yılından bu yana, dar gelirli kadınların gelir getirici faaliyette bulunmalarını desteklemek maksatıyla mikrokredi verdiklerini belirten Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP) Genel Müdürü Halil Orhan, “Türkiye’deki mikrokredi uygulaması; ilk defa Diyarbakır’da başlatıldı. Bugüne kadar 66 il 96 şubede, 200 binden fazla yoksul girişimci kadının mikrogirişimci olmalarına yardımcı olacak şekilde, toplam olarak 1 milyar 419 milyon lira mikrokredi dağıtımı yaptık. Verilen mikrokredilerde geri dönüş oranına baktığımızda yüzde yüzlük bir başarı söz konusudur. Aktif Bank ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz ‘Ekonomide Aktif Kadınlar’ projesi kapsamında, bugüne kadar ulaştığımız kadınlara 2 milyon 732 bin TL mikrokredi desteği sağlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.