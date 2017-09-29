Ekonomik iyileşmede aslan payı Avrupa'nın

29 Eylül 2017

Alacak yönetimi, ihracat kredi sigortası, factoring gibi hizmetler sunan Coface, 'Dünya Genelinde Ülke ve Sektör Riskleri' raporunu yayımladı.

Rapora göre, dünyadaki ekonomik iyileşmede aslan payının yine Avrupa'nın olduğunu bildirdi.

"Dünya ekonomisindeki büyüme henüz en yüksek seviyelere ulaşmamış olabilir (2017 ve 2018 için yüzde 2,9), ancak sağlıklı işaretlerin olduğu gerçeği yadsınamaz" denilen raporda şunlar yer aldı:

"Bu çeyrek Coface'ın revize edilen ülke ve sektör risk değerlendirmelerinin neredeyse tamamı yine önemli iyileşmelere işaret etmektedir. Küresel ekonomi toparlanmaya devam ederken, dünya ticaretindeki artış da yıl başında beklenenden daha güçlü gerçekleşiyor. Avrupa bir yandan canlı bir performans gösterirken diğer yandan siyasi riskler (tamamen yok olmamakla birlikte) azalıyor. Brezilya ve Rusya'dan giderek daha fazla pozitif sinyal alınıyor. Öte yandan sermaye yine bazı yükselen ekonomilere akmaya devam ediyor. Bu olumlu eğilimler, Coface'ın bazı ülkelerin notlarını yükseltmesine neden oldu."