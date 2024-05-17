Ekonomistlere göre politika faiz sabit kalacak (Merkez Bankası mayıs ayı faiz toplantısı ne zaman?)

Geçen yılki genel seçimin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in getirilmesiyla politika faizinde artışa gidilmeye başlanmıştı. Halihazırda politika faizi yüzde 50 seviyesinde bulunuyor.

Merkez Bankası Mayıs 2024 faiz toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası ocak ve şubat aylarında yüzde 45'teki politika faizini mart ayında seçimden önce yüzde 50'ye çıkardı. Geçen ay ise sabit bırakıldı. Mayıs ayındaki PPK toplantısı 23 Mayıs Perşembe günü düzenlenecek.

Mayıs ayı faiz beklentileri

Bloomberg HT faiz anketine katılan 26 kurumun medyan beklentisi, mayıs toplantısında faizin yüzde 50'de sabit tutulması yönünde. Ancak bir kurum ise faizin yüzde 55’e yükselmesini bekliyor.

MB faizleri ne zaman indirmeye başlar?

Son olarak anket katılımcılarına faizde ilk indirim beklentileri de soruldu. Buna göre tahminini paylaşan 22 kurumdan biri ilk indirim hamlesini eylülde bekliyor. Dört kurumun beklentisi ilk indirimin ekim ayında olacağı yönündeyken, beş kurumun beklentisi kasım, üç kurumunki aralık ayı.