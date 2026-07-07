El Nino kahveyi vurdu! 26 yılın en sert gün içi yükselişi

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Küresel kahve piyasalarında El Nino kaynaklı hava koşullarına ilişkin endişeler yeniden fiyatlara yansımaya başladı.

Dünyanın en büyük kahve üreticisi Brezilya'da olumsuz hava şartlarının hasadı yavaşlatması ve kısa vadeli arzın sıkı kalması, Arabica kahve fiyatlarında sert yükselişe neden oldu.

New York'ta işlem gören Arabica kahve vadeli kontratları, pazartesi günü gün içinde yüzde 18,5'e kadar değer kazanarak 3,57 dolar seviyesine çıktı. Böylece fiyatlar ocak ayından bu yana en yüksek düzeyine ulaşırken, kontratlarda Temmuz 2000'den bu yana en güçlü gün içi yükseliş kaydedildi.

Brezilya'da hava koşulları hasadı yavaşlattı

Piyasada öne çıkan gelişme, Brezilya'da daha önce güçlü bir hasat beklentisi bulunmasına rağmen sahadaki görünümün hava koşulları nedeniyle değişmesi oldu. Kötü hava şartları bu yılki hasat sürecini yavaşlatırken, üreticilerin daha yüksek fiyat beklentisiyle satışta acele etmemesi de arz tarafındaki sıkışıklığı artırdı.

Stoklardaki düşüş fiyatları destekledi

Kahve fiyatlarındaki yükselişte stok tarafındaki zayıflama da etkili oldu.

Borsa denetimindeki depolarda tutulan Arabica stokları, 2 Temmuz itibarıyla dokuz işlem günü üst üste gerileyerek Mart 2024'ten bu yana en düşük seviyeye indi.

El Nino endişesi güçleniyor

Rural Clima meteoroloğu Marco Antonio dos Santos, temmuz ortasında Brezilya'nın geniş bir bölümünde yağış beklendiğini belirterek, bu durumun kahve dahil bazı tarım ürünleri açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Santos'a göre söz konusu tablo, haftadan haftaya güç kazanan El Nino ile doğrudan bağlantılı.