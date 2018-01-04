Elmas piyasası yönetmeliği kaldırıldı

04 Ocak 2018

Hazine Müsteşarlığının, İstanbul Altın Borsası Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu yönetmelik, İstanbul Altın Borsası elmas ve kıymetli taş piyasasında işlem görecek elmas ve kıymetli taşla bu piyasaya ilişkin işlem esaslarını belirlemeyi, işlemlerin kayda alınmasını, piyasa üyelik ve uyuşmazlık şartlarını belirlemeyi, elmas ve kıymetli taşın güven ve istikrar içinde alım satımının yapılmasını, elmas ve kıymetli taşlarla ilgili ulusal ve uluslararası kurallara ve organizasyonlara uyum şartlarını belirlemeyi amaçlıyordu.

İstanbul Altın Borsası bünyesinde fiziki yapılanması tamamlanan, yönetmeliği 15 Mart 2011'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası, 4 Nisan 2011'de faaliyete başlamıştı.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak kurulan ve 3 Nisan 2013'te faaliyete başlayan Borsa İstanbul, İstanbul Altın Borsası'nın görevlerini de yürütmeye başlamıştı. Bu çerçevede yürürlükte olan mevzuatta İstanbul Altın Borsası'na atıflar Borsa İstanbul'a yapılmış sayılıyordu.

Kaynak: AA